Кипър на ръба на водна криза

Разширен беше обсегът на мерките за ограничаване на потреблението на вода в Кипър, съобщиха властите на острова. Налягането на водата в популярния туристически град Ларнака вече е намалено и е започнала информационна кампания по въпроса, предаде ДПА, цитирана от БТА. Предприеманите от правителството мерки целят да се намали потреблението на вода и да се избегне възможно прекъсване на водоснабдяване през летния период.

В края на март капацитетът на водните запаси на острова беше запълнен на едва 31,5%, съобщават местната власт. Междувременно надеждите за попълване на запасите не са големи, тъй като дъждовният период на острова приключва най-късно през май.

В опит проблемът да бъде решен гражданите бяха призовани да използват съвестно водата. Препоръчва се вземането на кратък душ, миялните и пералните машини да бъдат използвани само когато са пълни, а водата да не бъде използвана за миене на автомобили.

Предвижда се и изграждане на нови станции за обезсоляване на морска вода. В момента на острова функционират 12 станции, но те не са достатъчни, смятат кметове на туристически курорти в южната част на острова.