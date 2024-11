Ако руснаците нямаха ядрено оръжие, НАТО щеше да ги изритва от Украйна: Адмирал Роб Бауер (ВИДЕО)

"Абсолютно сигурен съм, че ако Русия нямаше ядрено оръжие, НАТО щеше вече да е в Украйна - изритвайки ги оттам". Това заяви адмирал Роб Бауер, председател на Военния комитет на Северноатлантическия алианс.

"Но те имат ядрено оръжие - затова не е както в Афганистан", уточни Бауер:

💬 “If Russia didn’t have nuclear weapons, we would already be there, kicking them out of Ukraine,” — NATO Military Committee Chair Rob Bauer stated. pic.twitter.com/dUfnkL5kU3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2024

Очевидното за всеки "признание" идва на фона на поредната "червена линия", която Русия обяви. Говорителят на руското МВнР Мария Захарова го стори - този път тя каза, че Руската федерация щяла да счита "за директен въоръжен конфликт" евентуално разрешение на САЩ и Запада за Украйна да ползва дарено западно оръжие без ограничения.

На този фон, в Полша беше открита нова американска база, която накара говорителят на Кремъл Дмитрий Песков да роптае, че САЩ се приближават до руските граници. Базата Aegis е в Редзиково, на 165 километра от руския анклав Калининград, където има руско ядрено оръжие. Това е първата постоянна американска база в Полша - в нея има радарна система AN/SPY-1, ракетни системи Mk 41 VLS, които могат да изстрелват ракети "Томахоук" и ПВО системи SM-3, които са разработени за противодействие на балистични ракети.

The US Aegis missile defense base will be opened in Poland today



It is located in Redzikowo, 165 kilometers from the border with Russia (Kaliningrad region).



Aegis is the first permanent US Army base in Poland. It was placed under the command of the US forces in Europe. The… pic.twitter.com/eJTaxLXFOF — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2024

Пореден удар на Украйна срещу руска петролна мощност

Междувременно стана ясно, че Украйна е нанесла успешен удар с дронове по петролен резервоар в руското петролно хранилище "Росрезерв" в село Монтажен.

Tonight, Ukrainian drones hit an oil tank at the Rosrezerv oil storage facility in the settlement of Montazhny



This is the outskirts of the closed town of Zarechny (formerly Penza-19) in the Penza Region, where nuclear warheads used to be assembled. Now the town is also… pic.twitter.com/ZFpaiDg3KU — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2024

Става въпрос за покрайнините на затворения град Заречний (бивш Пенза-19) в Пензенска област, където се сглобяваха ядрени бойни глави. Сега градът е свързан и с атомната индустрия на Руската федерация.

Местният областен управител отрича дроновете да са нанесли поражения, защото всички паднали в гората, но плитката лъжа личи много лесно заради достатъчно достоверни и геолокализирани видеокадри: