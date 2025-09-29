Американска агенция държи под око пристанище Пирея

Агенцията за борба с наркотиците на САЩ изглежда държи под око гръцкото пристанище Пирея. Наблюденията на американската агенция обаче дадоха и резултат и бе разкрита мащабна схема за митнически измами, която струва милиони евро на гръцката и европейската хазна, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Откога САЩ наблюдават Пирея

Американската агенция за борба с наркотиците наблюдава Пирея от 2019 г., когато директните контейнерни превози от Еквадор започнаха да доставят редовни конфискации на кокаин, скрит в пратки с банани.

Въпреки това, въпреки мащабното производство на хероин в региона, не са регистрирани конфискации на наркотици от Азия, което поражда подозрения сред американските служители относно потенциални мрежи за защита.

САЩ отдавна гледат с подозрение на китайската собственост върху пристанището Пирея, най-голямото в Гърция и най-голямото в Средиземно море по отношение както на пътнически, така и на контейнерен трафик, и следят отблизо дейностите на собственика COSCO Shipping, държавна компания. ОЩЕ: Пристанищата и китайското влияние: Задачата пред новия американски посланик в Гърция

Американският "Чичо"

Американските агенции за сигурност са документирали разузнавателна информация в класифицирани доклади за 67-годишен бизнесмен, известен като „чичо“, който има американско гражданство, и неговия основен сътрудник, 61-годишен митнически агент. Твърди се, че бизнесменът е внесъл над 40 контейнера контрабандни цигари от Азия само през 2023 г. По-късно полицията е открила 2,5 милиона евро в брой в дома на митническия агент.

Разследването разкри два метода за измама: китайски продукти, доставяни до държави-членки на ЕС, без да се плащат необходимите данъци чрез фиктивни компании, и митнически служители, издаващи фалшива документация, за да класифицират погрешно стоки с високи мита, като електрически велосипеди, като резервни части.

Американските власти идентифицираха трима съучастници и заподозряха, че мрежата е проникнала в гръцките митници. През януари 2024 г., седмици след като бяха съставени доклади на американското разузнаване, Пирея беше изключена от инициативата на ЕС за борба с наркотиците „Пристанищен алианс“.

Случаят набра скорост през лятото на 2024 г., когато информатор предостави подробни описания на структурата на контрабандната мрежа, посочвайки митническия брокер като лидер на операцията и идентифицирайки 10 гръцки компании, за които се твърди, че са замесени в измамен китайски внос.

Европейската прокуратура пое разследването, свързвайки го с текущи операции в Бари, Италия. През юни акциите доведоха до седем ареста, а наскоро бяха последвани от още три ареста. Властите са конфискували 2430 контейнера в пристанището в очакване на проверка. ОЩЕ: Кокаин в бананите: Хванаха съмнителна пратка на Пирея