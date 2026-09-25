Папата се намеси във войната на Тръмп с медиите само с едно изречение

Папа Лъв XIV подкрепя свободата на словото и всички журналисти са добре дошли да го отразяват. Той бе помолен от репортери да коментира решението на американския президент Доналд Тръмп да отнеме акредитациите на CNN, MS NOW и Politico, тъй като не харесва това, което те пишат за него. Папата говори с журналистите по време на двучасовия си полет от Рим до Париж и един от тях му зададен въпрос относно спора между американското президентство и тези три медии.

Лъв XIV, който е американец и по-рано тази година подразни силно Тръмп с критиките си за войната в Иран, не спомена в отговора си изрично лидера на САЩ, но определи медийното отразяване като нещо "много важно".

"Много се радвам, че тук вие всички сте добре дошли", каза папата пред репортерите. "Що се отнася до отразяването, смятам, че е много важно за всички ни да го има", добави той.

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Вчера Белият дом съобщи, че е възстановил акредитациите на журналистите от CNN, MS NOW и Politico, след като федерален съдия постанови, че отнемането на достъпа им до американското президентство противоречи на конституцията.

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