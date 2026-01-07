Любопитно:

Американските специални сили с десант на руския танкер "Маринера" след две седмици преследване (СНИМКИ, ВИДЕО)

07 януари 2026, 15:35 часа 250 прочитания 0 коментара
Американски военни извършват десант на борда на петролния танкер "Marinela", който е част от руския сенчест флот. Руският пропаганден канал RT, финансиран от Кремъл, публикува видео и снимка от десанта. Припомняме, че танкерът се опитва от две седмици да избегне бреговата охрана на САЩ и дори руският диктатор Владимир Путин изпрати подводница и военни кораби, за да го ескортират и пазят. 

По-рано танкерът плаваше под панамски флаг под името "Bella 1" на път за Венецуела, като според Вашингтон участваше в доставките на ирански петрол, който е обект на санкции от страна на САЩ. 

След като американските сили се опитаха да спрат кораба в Карибско море, екипажът нарисува руския трикольор на борда и информира бреговата охрана, че е под руски контрол. Последва официално искане от Москва до Вашингтон да спре преследването на танкера.  

Преди минути Ройтерс също потвърди за десанта на танкера. 

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
