Американските специални сили с десант на руския танкер "Маринера" след две седмици преследване (СНИМКИ, ВИДЕО)

Американски военни извършват десант на борда на петролния танкер "Marinela", който е част от руския сенчест флот. Руският пропаганден канал RT, финансиран от Кремъл, публикува видео и снимка от десанта. Припомняме, че танкерът се опитва от две седмици да избегне бреговата охрана на САЩ и дори руският диктатор Владимир Путин изпрати подводница и военни кораби, за да го ескортират и пазят.
По-рано танкерът плаваше под панамски флаг под името "Bella 1" на път за Венецуела, като според Вашингтон участваше в доставките на ирански петрол, който е обект на санкции от страна на САЩ.
След като американските сили се опитаха да спрат кораба в Карибско море, екипажът нарисува руския трикольор на борда и информира бреговата охрана, че е под руски контрол. Последва официално искане от Москва до Вашингтон да спре преследването на танкера.
Преди минути Ройтерс също потвърди за десанта на танкера.
‼️ BREAKING: Special Forces, working with the U.S. Coast Guard, successfully boarded the Russian-flagged, Iranian-linked oil tanker Marinera in the North Atlantic, Reuters reports. pic.twitter.com/cu0Ans7Pno— Digital Gal (@DigitalGalX) January 7, 2026
US surveillance tracking Russian oil tanker Marinera in the North Atlantic— Boi Agent One (@boiagentone) January 7, 2026
Coast Guard cutter in pursuit as Russia deploys submarine to protect shadow fleet vessel
AC-130 gunships and special ops now at UK 🅱️ases for potential boarding
US-Russia maritime standoff intensifies pic.twitter.com/zgNycxgrMd