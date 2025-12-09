Андрей Бабиш се завърна като премиер с рекорд, Чехия ще има крайнодясна коалиция (ВИДЕО)

На 9 декември чешкият президент Петр Павел назначи лидера на партия ANO Андрей Бабиш за нов министър-председател на страната, с което бившият премиер се завръща на поста почти четири години след като за последно го заемаше. „Бях назначен за министър-председател. Дълбоко ценя това, както и доверието, което гражданите ни оказаха на изборите. Обещавам, че ще направя всичко възможно, за да не предадем това доверие и да изпълним политическата програма на нашето правителство“, написа той в X.

Още: "Твърдо в ЕС и НАТО": Чешкият президент очерта ясни червени линии пред бъдещия премиер Бабиш

„Обещавам да бъда министър-председател, който защитава интересите на всички наши граждани, у дома и в чужбина, и министър-председател, който ще работи, за да направи Чешката република най-доброто място за живот на цялата планета“, добави Бабиш.

Коалиция с дясна и с крайнодясна партия

Церемонията по назначаването се състоя в Пражкия замък, с което бе официално сформирано коалиционно правителство, съставено от популистката партия ANO, крайнодясната формация „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и с дясната партия „Автомобилисти за себе си“ (Motoristé sobě).

Още: Чешката дилема: програмата за боеприпаси към Украйна виси във въздуха с новата крайнодясна коалиция

Останалите членове на кабинета се очаква да положат клетва в началото на следващата седмица, съобщи Radio Prague International.

Czech president appoints Andrej Babiš as prime minister



President Petr Pavel on December 9 approved ANO leader Andrej Babiš as the new prime minister, Radio Prague International reports. Babiš, who recently turned 71, becomes the oldest politician ever to head the Czech… pic.twitter.com/69ogVDaR06 — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025

Бабиш е най-възрастният чешки премиер в историята

71-годишният Бабиш ще стане най-възрастният политик, оглавил чешко или бивше чехословашко правителство, според Анадолската агенция. Завръщането му идва след седмици на консултации между президента Петр Павел и кандидатите за министри.

Още: Има сделка: Бабиш ще управлява Чехия с крайнодесните

През последните седмици Павел се срещна с всички предложени министри, но президентството заяви, че той запазва „резерви“ по отношение на кандидата на партията на автомобилистите Филип Турек, който отмени насрочената за понеделник среща поради здравословни причини.

Очаква се президентът да преразгледа номинацията преди окончателните назначения.

Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави Бабиш за назначението му. "Очаквам с нетърпение нашето сътрудничество в Европейския съвет, като работим заедно по нашата обща програма в полза на гражданите на Европа", заяви той.

Бабиш преди това беше министър-председател на Чехия от 2017 до 2021 г.

Още: Орбан прави мини алианс, който да спира помощта на ЕС за Украйна