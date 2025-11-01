Антивоенни песни и нов арест на уличен музикант в Русия

Улична певица, организирала концерт в подкрепа на уличните музиканти от Stoptime, беше задържана в Перм. Арестуваната жена е обвинена в "организиране на едновременно присъствие на граждани на едно място, което е довело до нарушаване на обществения ред". Задържаната певица в момента е в Ленинския съд на Перм, според Телеграм канала Perm 36.6. Дали има други обвинения не е ясно, уточнява руският проект Sota, който вече беше обявен за чуждестранен агент в Русия.

Концертът се е провел на 22 октомври - тогава не е имало арести, а провелите го обявиха, че ще направят втори концерт в подкрепа на Stoptime, обаче го отмениха. Музикантите от Stoptime бяха задържани и вкарани в ареста по обвинения за дискредитация на руската армия и нарушаване на обществения ред - всъщност защото пяха песни, които се считат за антивоенни.

"Искам да пея без риска да бъда в затвора. Не искам музиката да е обвързана с политиката. Става въпрос за чувства, за емоции, за живот. В днешно време уличните музиканти са пренебрегвани, налагат им се политически клейма. Ние сме просто още един източник на новини, нищо повече. Не ме интересува политиката. Аз съм аполитичен и искам всяко действие, което предприемам, да има наистина ценни последици. Можем да излезем и да пеем, а след това да излежим няколко дни в затвора. Но не си струва - няма да видя този единствен човек в тълпата, за когото бих се съгласила да излежа присъда", написа певицата в своя канал в Телеграм, обяснявайки причината за отмяната на втория си концерт.

Днес Ленинският районен съд на Перм отложи делото. Заседанието беше пренасрочено за 6 ноември поради искане на защитата за призоваване на свидетел. А на днешното заседание стана ясно, че арестът бил направен, защото полицай, минаващ оттам, където е бил концертът, предполагаемо изпуснал автобуса заради събитието.

По искане на задържаната жена, SOTAvision не публикува фамилното ѝ име.

