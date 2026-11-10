Арест на руски военни в Армения за побой над украинец

Двама руски войници от руската военна (миротворческа) база в Гюмри, Армения, са арестувани за побой над украински гражданин. Арменски следователи са ги задържали - те са от 102-ра руска военна база в Гюмри. Арестите са заради побой над 34-годишния украински гражданин Дмитрий Самуеленко, съобщава арменската служба на Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода". Руснаците са обвинени в причиняване на лека телесна повреда. Войниците не са в арест в базата, а в арменски затвор.

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Според "Аравот" нападението е станало около полунощ на 10 октомври близо до дома на един от войниците. Самуеленко е казал на полицията, че двама войници, които познава от базата, са започнали спор с него и са го удряли с юмруци и ритали. Присъствали са трима войници. Причината за конфликта не е публично оповестена.

В началото на ноември, според Радио "Свобода", арменски правозащитници са получили видеоклип, на който се вижда как войници от същата база тормозят млад мъж, един от които казва: "Гюмри е нашият град". За този инцидент е образувано и досъдебно производство. Отбелязано е, че пребитият мъж е руснак и се казва Данийл. Руската военна база не е коментирала инцидента.

След началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна е регистриран един случай, в който руснак, който е бил против войната, е отвлечен и отведен в Русия през базата в Гюмри. На 7 декември 2023 г. Дмитрий Сетраков, който е бил мобилизиран в Русия и е избягал в Армения с помощта на проекта "Отиди в гората", изчезва в града. В Русия е образувано дело срещу Сетраков за неправомерно отсъствие от поделението му по време на мобилизация. На 19 декември е установено, че той вече не е в Армения и руски съд е оставил Сетраков под стража. Арменската прокуратура заяви, че от Русия не е получено искане за арест на Сетраков и той не е обявен за издирване.

"След това Армения много бързо си направи всички необходими заключения; оттогава не е имало отвличания", каза пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA Асмик Новикова, експерт от платформата "Публична присъда".

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