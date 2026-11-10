Извънредна рокада в Ман Юнайтед! Карик е на изхода, избраха фаворит за поста

Манчестър Юнайтед е изправен пред поредна голяма треньорска промяна, след като бъдещето на Майкъл Карик на "Олд Трафорд" изглежда все по-несигурно. Според последните информации на ESPN, BBC и The Guardian ръководството на английския гранд сериозно обмисля освобождаването на специалиста още по време на паузата за националните отбори. Основен фаворит за негов заместник е селекционерът на САЩ Маурисио Почетино.

Карик е на крачка от уволнение

Кризата в Манчестър Юнайтед се задълбочи след равенството 4:4 с Астън Вила през уикенда. "Червените дяволи" имат само една победа от първите си десет мача във Висшата лига и заемат 18-ото място с осем точки. Спортният директор Джейсън Уилкокс и изпълнителният директор Омар Берада обсъждат бъдещето на Карик, като се очаква да препоръчат освобождаването му на съсобственика сър Джим Ратклиф и семейство Глейзър.

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Окончателно решение все още няма, но според английските медии вероятността за раздяла е изключително голяма. Карик получи постоянен договор до 2028 година през май, след като изведе Юнайтед до третото място и завръщане в Шампионската лига. Само няколко месеца по-късно обаче отборът се намира в зоната на изпадащите.

Почетино е фаворит, но ще струва милиони

Според ESPN ръководството на Манчестър Юнайтед е насочило вниманието си към Маурисио Почетино, който е готов да обмисли завръщане във Висшата лига. Аржентинецът обаче има договор с националния отбор на САЩ до 2030 година, подписан през август. Твърди се, че контрактът включва освобождаваща клауза от около 10 милиона долара, които Юнайтед ще трябва да плати, ако иска да привлече специалиста.

Сред останалите обсъждани варианти са Еди Хау, Юлиан Нагелсман и Киърън Маккена. Времето за решение е ограничено. След паузата за националните отбори Манчестър Юнайтед гостува на големия си съперник Ливърпул на 22 ноември, като е възможно именно на "Анфийлд" клубът да бъде воден от нов наставник.

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