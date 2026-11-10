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"Най-тежката верижна катастрофа": На "Тракия" има затиснати в колите хора с деца, екипите на нокти заради цистерна с пропан-бутан

10 ноември 2026, 9:16 часа 1002 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Aneta Petrova
"Най-тежката верижна катастрофа": На "Тракия" има затиснати в колите хора с деца, екипите на нокти заради цистерна с пропан-бутан

Около 50 са ранените във верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Има все още затиснати хора, включително се съобщава и за деца. Това обяви Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По нейни думи е била създадена много добра организация от център 112 и аварийните екипи, за което им благодари.

"Това, което нас ни притеснява и за което получихме информация, е че има участник в пътно-транспортното произшествие цистерна с пропан-бутан", обяви Русинова.

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Затова тя призова всички участници в ПТП-то и минаващите по обходните маршрути да спазват стриктно инструкциите на спасителните екипи, за да могат да са в безопасност.

"Безспорно това е може би най-тежката верижна катастрофа, за която аз се сещам в България. Причината на този етап е една - мъгла. Гъста мъгла и грешка на някой от водачите", посочи експертът.

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Русинова си пожела да няма жертви и коментира, че България все още изостава по отношение насистемите за ранно известяване на водачите.

Тя призова шофьорите да си пускат специалните светлини за мъгла.

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"Апелрираме да се спазват правилата за движение по пътищата, да се кара бавно и нормално в участъка. Движението е изцяло пренасочено и магистралата е изцяло затворена. Обходните маршрути са съобщени на сайта на агенцията и всеки може да прецени по кой точно да премине", допълни Десислава Паунова от АПИ.

Тежка верижна катастрофа е станала на пътен възел "Зимница" в посока Бургас.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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