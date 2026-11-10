10 ноември: "Комунистите се провалиха във всичко, в това число и в превратите си"

На днешния ден се навършват 37 години от 10.11.1989 г. "Днес хората, които загубиха своята власт, пари и сигурно положение на върха ще ви кажат, че тази дата е нищожна. Хората, които са били синекурни и казионни слуги на властта в културата, науката и музиката, ще ви кажат, че това е дата без значение. Хората, които за 37 години не успяха да оценят постигнатото, ще ви кажат, че нищо не сме направили. Всички те лъжат - по една или друга причина", пише в профила си в социалните мрежи историкът и носител на приза "Будител на годината" Александър Стоянов.

Ето и целия текст на публикацията му без редакторска намеса:

"Да, 10.11. не е народен бунт или акт на обществото, а е вътрешнопартиен преврат. Но този преврат е последния изблик на една умираща система, която половин век след установяването си, осъзнава своя пълен провал.

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Комунистите се провалиха във всичко, в това число и в превратите си - провали се Горуня, провали се и Луканов. Провалът на Луканов и Младенов на 10.11. се превърна в сигнал за борба - борба срещу новото старо, срещу номенклатурата, срещу безпътицата.

Най-голямата лъжа за 10.11 е, че онова, което следва, е причината за икономическия колапс през 1990-те. По абсолютно всички данни от приръст, през реална инфлация, до ръста на престъпността, колапсът на България започва в края на 1970-те след поредния фалит на НРБ.

Трагедията на този период е, че хората, трудили се половин век да градят някаква България, стават свидетели на това как целият им труд бива пропилян от комунистите и техните наследници, които, за съжаление запазват контрола над България и след 10.11.

При все това, днес честваме началото на най-важната борба в новата ни история - борбата на българския народ за нормално и достойно място в Европа. Веднага и без колебание, народът ни се заема да пренасочи своята държава в посока евопейските ценности за свобода на словото, личността, сдружаването и самосъзнанието. Същевременно, след хиатус от 45 години, българите се опитват да възстановят нормалния, свободен пазар и честните икономически взаимоотношения.

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Всичко това днес ни поставя в ЕС, НАТО и Шенген, в Еврозоната и в клуба на най-богатите държави в света. Всичко това постигнахме като народ - не като тази или онази партия.

На 10.11 не бива да позволяваме да ни делят на свои и чужди агенти, на фили и фоби, на сини и червени. Докато не осъзнаем, че това е нашият народ и нашата държава, никога няма да оценим мащаба на собствените си постижения."