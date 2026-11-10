"Горяха коли": Очевидец на ужаса на "Тракия" обясни как се е спасил

Горяха коли. Има страшно много ударени камиони. Това заяви Тодор Пенев - шофьор на камион, който е на мястото на тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия". За щастие, мъжът е успял да спре навреме.

"За момента "Пътна полиция" започва да работи да отвори магистралата, поне за колите, за да могат да минават", обясни той.

"Мъгливо е, не усетих да е много мокро, но беше страшно гъста мъглата. От пътните служби си вършат работата, пожарни има много, линейки. Има много блъснати коли обаче", добави мъжът.

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"Горяха коли, хората загасиха пожара. Има страшно много камиони ударени, напред има 10-15 камиона. Има коли в тревата. Една кола се беше блъснала в една кабина, гореше, когато дойдох. От близкото разстояние - явно много бързо един в друг са влезли и сега ще се режат ламарини яко", заяви още очевидецът.

По думите му благодарение на хората, които са махали на пътя много усърдно, той и много негови колеги са успели да спрат.

"Много бързо дойдоха линейки и изнесоха ранените. Хеликоптерът обаче не можа да кацне, кръжа около 20-30 минути, но така и не кацна. Сега махнаха едно парче от мантинелата, за да могат да обръщат колите", завърши разказът си Пенев.

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