Past Redemption, Concrete и Maltworm ще свирят с VOMITORY в София на 4 март 2027 г.

Легендарната шведска дет метъл група VOMITORY се завръща в София догодина. Като съпорт банди на шоуто ѝ в столичния клуб Mixtape5 на 4 март 2027 г. ще видим три от водещите имена на родната екстремна сцена: Past Redemption, Concrete и Maltworm. С тях лайнъпът на концерта е финален. Събитието е под шапката на Death Metal Bulgarian Fans - социална група, посветена на тежката музика; група, която свързва съмишленици. Предстои да бъдат обявени съпътстващите този концерт инициативи, които да са покана за своеобразна сбирка на последователите на Death Metal Bulgarian Fans обществото.

Past Redemption, Concrete и Maltworm са активни, развиващи се групи със солиден концертен актив. Три банди, достойни представители на сцената и на различните лица на дет метъла.

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Past Redemption са една от емблематичните банди на родната екстремна сцена, известна с тежкия си и суров звук, повлиян в ранните години от пионери като Napalm Death. Последният им засега актуален албум носи заглавието "Final Redemption" и излезе на 1 юни 2024 г. От него са хит парчета като "Fraud" и "Entangled Schizophrenic", които палят страстите на концертите на бандата.

Квартетър Concrete е известен със своята непоколебима вярност и отдаденост на жанра, дълбоко вкоренени в "златната ера" на сцената; със създаването на едни от най-запомнящите се и тежки рифове в българския дет метъл, както и с енергичните си изпълнения на живо. За бърза идея как звучат, казваме: българският отговор на Deicide.

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Тази година групата празнува 15-годишен юбилей от създаването си и също така издаде новия си пети поред дългосвирещ албум, озаглавен "Absent Mortality".

Самите музиканти от Maltworm определят стила си като "траш/дет метъл с олдскул звучене и пънк отношение". А за името на групата четем: Произлиза от староанглийска дума за тежък пияч, вдъхновена от цитат на Шекспир от "Хенри IV" - "mad mustachio purple-hued malt-worms".

Билети за концерта ще откриете в системата на Bilet.bg.

Цени на билетите по категории, както следва:

- категория "Die-hard": 25 евро – изчерпана;

- категория "Предварителна продажба": 35 евро – в продажба в момента и до 4 март 2027 г.

За повече информация следете официалното Facebook събитие.

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