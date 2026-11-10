Има жертви във верижната катастрофа на "Тракия", включват се и военните

Има жертви на тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия". Това потвърди областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

"Има жертви и множество пострадали. В момента пътуваме към произшествието, така че предстои да се уточнят подробности. Повече от 1 човек са", коментира той.

Чакълов добави, че в района все още има мъгла.

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"Силите на Спешна помощ са на терен, както и полицията и пожарната. Всички институции са задействани, включително ще задействаме и част от военно формирование, за да може да оказва помощ, тъй като не всички автомобили на Спешна помощ могат да влязат до пострадалите, тъй като ще се наложи да изнасят пострадали с носилки", заяви още областният управител.

"В момента на терен работят всички възможни екипи, които да оказват помощ на пострадалите. Линейките се насочват към болниците в Ямбол и Сливен", добави още той.

Затиснати хора, риск заради цистерна с пропан-бутан

Около 50 са ранените във верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Има все още затиснати хора, включително се съобщава и за деца, обяви по-рано Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

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По нейни думи е била създадена много добра организация от център 112 и аварийните екипи, за което им благодари.

"Това, което нас ни притеснява и за което получихме информация, е че има участник в пътно-транспортното произшествие цистерна с пропан-бутан", обяви Русинова.

Затова тя призова всички участници в ПТП-то и минаващите по обходните маршрути да спазват стриктно инструкциите на спасителните екипи, за да могат да са в безопасност.

"Безспорно това е може би най-тежката верижна катастрофа, за която аз се сещам в България. Причината на този етап е една - мъгла. Гъста мъгла и грешка на някой от водачите", посочи експертът.

Русинова също обяви, че в инцидента има жертви.

"По непотвърдена информация на АМ Тракия има над 10 загинали и повече от 50 ранени! Ето до какво води липсата на пътна маркировка и пътни знаци с променящи се съобщения… Безхаберието е пълно!", написа тя в социалните мрежи.

Инцидентът

Две тежки верижни катастрофи в гъста мъгла блокираха автомагистрала "Тракия" и в двете посоки тази сутрин край Ямбол. Ударите са станали на 5 километра един от друг, в платната към Бургас и към София. Властите задействаха BG-Alert и пренасочиха движението по обходни маршрути. Първият сигнал за тежката катастрофа е подаден в 7:10 часа. Малко след това е настъпил и втори верижен сблъсък в платното за движение към София.

Двата сблъсъка са край пътен възел „Зимница“. Първата катастрофа е станала малко след 7:00 ч. при 289-ия километър в посока Бургас. Вторият верижен сблъсък е при 294-ия километър, преди пътен възел „Зимница“, в платното към София. По данни на Областното пътно управление сред факторите за катастрофите са гъстата мъгла, мократа настилка и несъобразената скорост.

Магистралата е изцяло затворена за движение в двете посоки в участъка между пътен възел „Зимница“ и пътен възел „Кабиле“.

Движението се пренасочва от екипи на Пътна полиция по следните обходи:

В посока София: Трафикът се отклонява по маршрута: Карнобат – път I-6 (Подбалканския път през „Петолъчката“) – Сливен – път II-53 – пътен възел „Крушаре“ (където се връщате на АМ „Тракия“).

В посока Бургас: Полицията в Сливен отбива движението още при Нова Загора в посока Сливенските минерални бани и Подбалканския път. Друга опция, контролирана на място, е преминаването през Карнобат – „Петолъчката“.