Арести след прожекцията на образите на Тръмп и Епстийн върху замъка Уиндзор (ВИДЕО)

Четирима души бяха арестувани, след като изображения на президента на САЩ Доналд Тръмп и осъдения Джефри Епстийн бяха прожектирани върху стените на замъка Уиндзор. По-малко от 24 часа преди пристигането на Тръмп за неговото безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания, каменните фасади на кралската резиденция бяха осветени от провокативната проекция.

Полицията на долината на Темза потвърди, че четиримата заподозрени са задържани по подозрение в "злонамерени комуникации". "Всяка неоторизирана дейност около Уиндзорския замък се приема изключително сериозно", заяви старши началник Фелисити Паркър.

Връзката между Тръмп и Епстийн

Връзката между Тръмп и Епстийн отново е в центъра на общественото внимание, след като демократите в Конгреса миналата седмица публикуваха двусмислено писмо до Епстийн, за което твърдят, че е подписано от президента.

Според тях писмото е било част от албум, подготвен за рождения ден на Епстийн през 2003 г. Президентът отрича да е автор на бележката.

Епстийн се самоуби в затвор в Манхатън през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения в сексуално насилие и трафик на непълнолетни момичета. Арестът му последва след тайно споразумение за признаване на вина в щата Флорида повече от десетилетие по-рано по сходни обвинения.

Тръмп, който отрича близки връзки с Епстийн, през 2002 г. е цитиран да го нарича "страхотен човек", който обича компанията на "по-млади" жени.

Макар републиканецът да твърди, че е забранил достъпа на Епстийн до имението му "Мар-а-Лаго" около 2000 г., разследващи доклади показват, че официалното му отстраняване е станало едва през 2007 г.

Организацията "Тръмп" потвърди, че Епстийн е посещавал клуба, но отрече да е бил негов член.