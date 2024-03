Арестуват пострадали в нападенията в "Крокус Сити Хол", твърдят очевидци (ВИДЕО)

Още: Руските спецчасти задържаха мъж пред зала "Крокус Сити Хол" край Москва (ВИДЕО)

„Мъж се опита да премине през загражденията и да се размине с частите на ОМОН. Те обаче бяха притиснали хората и се стигна до напрежение. Един от ОМОН го удари с приклада на пушката по главата и го повали“, разказват очевидци за канала.

❗️ Russian law enforcers detain and beat civilians with rifle butts near Crocus City Hall



People in the crowd say that one of the detainees is a victim of the terrorist attack. pic.twitter.com/NgrndOoW9w