"ПБ не може да пипа майките": ДПС настоява за оттегляне на промените в Закона за личния асистент

"Ние ще отстояваме този законопроект да бъде оттеглен, защото "Прогресивна България" не може да пипа майките. Оставете майките да се грижат за децата, защото те имат нужда от тях", каза депутатът от ДПС Айтен Сабри пред медиите в парламента във връзка с промените в Закона за личния асистент, който орязва трудови права на личните асистенти и който засяга майките на деца с увреждания и хората, които се грижат за своите родители.

"Къде е защитата? Къде е защитата на уязвимите групи?", питат още от ДПС.

Припомняме, че на законопроекта вече се противопоставиха от ГЕРБ, както и от "Демократична България".

Внесен по тъмни доби

Сабри отбеляза, че законпроектът е внесен по тъмни доби и че той посяга на най-уязвимите, на достойнството на личните асистенти, посяга на хората, които се грижат за своите болни деца.

"На грижата, която те полагат за своите майки и бащи. Нима това трябва да се случва точно сега, когато държавата е в толкова ужасно състояние?", попита Сабри. Това ли е всичко, което се опитва да направи "Прогресивна България". С това ли бори всичко, за което обещаваха. Говорят ни за гъвкаво работно време. Какво гъвкаво работно време? Нима майката, която се грижи за собственото дете, което е с увреждане, трябва да остави детето си, за да отиде да изкара някой друг лев, за да работи на трудов договор", пита още Сабри. ОЩЕ: Къде е защитата? Къде е защитата на уязвимите групи