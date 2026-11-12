Около сагата с Манчестър Юнайтед: Спрягат Пеп Гуардиола за заместник на едно от замесените лица

Националният селекционер на САЩ Маурисио Почетино е все по-близо до мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. Както е известно, на "Олд Трафорд" готвят уволнението на Майкъл Карик след катастрофалния старт на сезона под негово ръководство, което отрежда на тима 18-о място във Висшата лига. В сряда ръководството на клуба се събра на среща в Монако, за да обсъди освобождаването на английския специалист. Очаква се в близките часове новината да бъде официално обявена.

В САЩ вече имат фаворит за заместник на Почетино

Въпреки че Почетино е обвързан с националния отбор на САЩ, от Манчестър Юнайтед успяха да постигнат споразумение с него и ще платят около 8 милиона паунда компенсация на американската федерация. Това поставя шефовете отвъд Океана в деликатна ситуация. От САЩ не губиха време и вече са се насочили към следващия си вариант за треньор. А той е не друг, а легендарният Пеп Гуардиола. Испанският тактик е свободен агент, след като напусна Манчестър Сити това лято. През последните месеци той получи предложения от различни федерации и клубове, но отказа, тъй като иска да си почине от професията.

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Според информация на "The Athletic" Гуардиола е разговарял с представители на националния отбор на САЩ в миналото и е заинтригуван от идеята да работи отвъд Океана, след като е живял за кратко в Ню Йорк след напускането си от Барселона през 2012 година. Твърди се, че към него е било отправено предложение през 2024 година, преди да бъде назначен Почетино. Съобщава се още, че Гуардиола отдавна проявява интерес към работа в Америка, като по-рано е описвал САЩ като "очарователна" дестинация за изграждането на дългосрочен проект.

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