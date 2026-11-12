"Политика тип "болен здрав носи"": И БСП разкритикува промените в Закона за личната помощ

Внесените в последните дни от депутати от мнозинството промени в Кодекса на труда и Закона за личната помощ са тежък удар по придобити трудови и социални права на най-уязвимите. Това написа председателят на БСП Крум Зарков в коментар за последната законодателна инициатива на управляващите.

Буря от негодувание в социалните мрежи предизвика проектът за изменение на Закона за личната помощ, с който възнагражденията на личните асистенти се отвързват от минималната работна заплата. Той беше внесен от депутати от "Прогресивна България" в НС. Според промените трудовите договори се заменят със специални договори, премахва се и отделното доплащане за трудов стаж и професионален опит. За асистентите с натрупан стаж това означава реално намаление на месечния доход спрямо сумите, които получават в момента.

Политика от типа "болен здрав носи"

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"Да си личен асистент, да полагаш грижа за друг човек, който не може да се справи сам, е освен благороден и тежък труд. И е логично да бъде защитен и признат като такъв от законодателя", категоричен е Зарков.

"Колкото до хората, които работят на половин работен ден - малко са тези, които го правят по желание. Да ги накажеш допълнително като орежеш осигурителните им права и практически направиш пълноценното им пенсиониране невъзможно, в много случаи ще се окаже особена жестокост към човек, който изначално е жертва на злощастната си или на негов близък съдба, на недобросъвестен работодател, на безброй независещи от него обстоятелства", написа още лидерът на БСП.

По думите му тези промени няма значително да подобрят състоянието на бюджетния дефицит, но ще задълбочат "и без това свръхострия дефицит на социална справедливост в нашето общество".

"Не бива да се продължава с политиката от типа "болен здрав носи". Надявам се и призовавам депутатите да не превръщат тези предложения в закон", коментира Зарков.

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