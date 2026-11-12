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"Политика тип "болен здрав носи"": И БСП разкритикува промените в Закона за личната помощ

12 ноември 2026, 10:25 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Политика тип "болен здрав носи"": И БСП разкритикува промените в Закона за личната помощ

Внесените в последните дни от депутати от мнозинството промени в Кодекса на труда и Закона за личната помощ са тежък удар по придобити трудови и социални права на най-уязвимите. Това написа председателят на БСП Крум Зарков в коментар за последната законодателна инициатива на управляващите.

Буря от негодувание в социалните мрежи предизвика проектът за изменение на Закона за личната помощ, с който възнагражденията на личните асистенти се отвързват от минималната работна заплата. Той беше внесен от депутати от "Прогресивна България" в НС. Според промените трудовите договори се заменят със специални договори, премахва се и отделното доплащане за трудов стаж и професионален опит. За асистентите с натрупан стаж това означава реално намаление на месечния доход спрямо сумите, които получават в момента.

Политика от типа "болен здрав носи"

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"Да си личен асистент, да полагаш грижа за друг човек, който не може да се справи сам, е освен благороден и тежък труд. И е логично да бъде защитен и признат като такъв от законодателя", категоричен е Зарков.

"Колкото до хората, които работят на половин работен ден - малко са тези, които го правят по желание. Да ги накажеш допълнително като орежеш осигурителните им права и практически направиш пълноценното им пенсиониране невъзможно, в много случаи ще се окаже особена жестокост към човек, който изначално е жертва на злощастната си или на негов близък съдба, на недобросъвестен работодател, на безброй независещи от него обстоятелства", написа още лидерът на БСП.

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По думите му тези промени няма значително да подобрят състоянието на бюджетния дефицит, но ще задълбочат "и без това свръхострия дефицит на социална справедливост в нашето общество".

"Не бива да се продължава с политиката от типа "болен здрав носи". Надявам се и призовавам депутатите да не превръщат тези предложения в закон", коментира Зарков.

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Хора с увреждания БСП лични асистенти Крум Зарков лична помощ
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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