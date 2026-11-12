Ефремова: Лечението на ранените на "Тракия" ще е за сметка на държавата

Лечението на ранените при тежката верижна катастроф на магистрала "Тракия" ще бъде осигурено изцяло за сметка на държавата. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на БНТ. "Предстои да получим информация за имената и местожителството на загиналите, за да бъдат установени наследниците и близките им и от Агенцията за социално подпомагане да се свържат с тях или те самите да отидат и да подадат заявление", обясни тя.

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Вчера беше съобщено, че семействата на загиналите при катастрофите ще получат по 8000 евро еднократна помощ. "Ще можем съвсем бързо да предоставим тази подкрепа, агенциите за социално подпомагане са в готовност", увери социалният министър.

По думите ѝ към общините има открити редица социални услуги, където психолози безплатно могат да предоставят помощ на оцелелите и ранените в инцидента, като това включва терапия и рехабилитация, а такива възможности има на територията на цялата страна.

Ефремова уточни, че социалното министерство разполага и с предварително предвидени средства за подпомагане при кризисни ситуации, бедствия и аварии.