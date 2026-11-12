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София осигурява 282 млн. евро европейско финансиране за нови превозни средства и пътни ремонти

12 ноември 2026, 10:15 часа 767 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
София осигурява 282 млн. евро европейско финансиране за нови превозни средства и пътни ремонти

Столичната община е подписала договор за безвъзмездно европейско финансиране в размер на 282 млн. евро, съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация в социалните мрежи. Средствата са предназначени за мащабно обновяване на подвижния състав на градския транспорт и за довършване на ключови инфраструктурни обекти в столицата. С осигурения финансов ресурс общината планира да закупи общо 141 нови превозни средства - 16 метровлака, които ще обслужват линии 1, 2 и 4 на софийското метро, 75 нови тролейбуса и 50 електробуса.

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Инвестицията е част от дългосрочна визия за развитието на града през следващото десетилетие. Една от основните цели, заложени в плана на администрацията, е до 2030 г. абсолютно всички превозни средства от наземния градски транспорт в София да бъдат изцяло нископодови и климатизирани. По думите на Терзиев тази мярка е насочена към осигуряване на самостоятелен и безпроблемен достъп до транспорта за възрастните хора, родителите с детски колички и гражданите с двигателни затруднения.

Освен закупуването на нови мотриси и автобуси, договорът за 282 млн. евро покрива и част от вече реализираните инвестиции в разширението на метрото, както и в строителството на булевардите „Тодор Каблешков“ и „Рожен“. От Столичната община предвиждат и допълнителен ресурс за следващия етап от реконструкцията на бул. „Рожен“, който ще бъде обезпечен чрез дългосрочен инвестиционен заем.

Васил Терзиев изказа благодарност към екипите на общината и партньорите по проекта за финализирането на договора, като посочи, че предстои същинската работа по превръщането на осигуреното финансиране в реални подобрения по улиците и транспортната мрежа на столицата.

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Градски транспорт пътни ремонти Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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