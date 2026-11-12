"Траурните агенции безплатно ли ще погребват": Динко от Ямбол отговори искал ли е пари от пострадалите на "Тракия"

Вчера в общественото пространство се появиха твърдения за искани суми от пострадалите при тежките верижни катастрофи на магистрала "Тракия", за да си получат обратно извозените автомобили. Днес адресатът на тези обвинения - Динко Вълев, отговори дали те са основателни.

"Във връзка с разпространената информация за мен, че съм искал пари за паркинг на автомобилите от трагичната катастрофа. Не е вярно", написа той.

Вълев уточни, че "единствено се заплаща на камионите, които се издърпват с кранове и репатраци, претоварване на стоката и извозване на катастрофиралия камион до мястото, откъдето е собственикът".

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Той обяви, че гледа на себе си като на съпричастен към трагедията. "Съпричастен съм и то много. На нито една лека кола не искам пари нито за паркинг, нито за изтегляне. Ако искат и с години да стоят при мен", написа още той.

"Само да попитам траурните агенции съпричастни ли са и безплатно ще погребват хората?", попита Вълев.

Динко от Ямбол разкри гледната си точка какво се крие зад атаката срещу него. "Плюят ме, защото не съм удобен на конкуренцията, което в днешно време е нормално. Нито имат толкова техника колкото мене, нито са работливи колкото мене. Бъдете всички живи и здрави", завършва позицията на Вълев.

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Обвиненията

Вчера в социалните мрежи се разпространи писмо до министъра на вътрешните работи, изпратено от председателя на Браншови съюз "Пътна помощ" Димитър Михайлов. В него той уведомява Иван Демерджиев, че са получени сигнали за искани суми от пострадалите при катастрофите, за да си получат обратно автомобилите.

В писмото се твърди, че представителите на Браншовия съюз са репатрирали автомобилите от "Тракия" със собствена техника и ресурси напълно безплатно. Целта е била да помогнат на пострадалите, да разчистят пътните отсечки, за да може по-бързо да бъде пусната магистралата.

Указания, къде да бъдат извозени, са били дадени от местните власти. Част от превозните средства са били разтоварвани на охраняем паркинг, собственост на Динко Вълев, известен като Динко от Ямбол, който, според свидетелски разкази, след това е искал пари, за да освободи автомобилите.