Атакуваха сайта на Европарламента, Мецола обвини прокремълската група Killnet

"Европейският парламент е подложен на сложна кибератака. Отговорност пое прокремълска група", съобщи в Twitter председателят на парламента Роберта Мецола. "Нашите ИТ експерти дават отпор и защитават системите ни. И това, след като обявихме Русия за държава-спонсор на тероризма. Моят отговор: Слава на Украйна!", написа тя.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it&protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini