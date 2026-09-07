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АзГ печели вота в Саксония-Анхалт, но се разминава с абсолютната власт

07 септември 2026, 7:55 часа 878 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images/Guliver
АзГ печели вота в Саксония-Анхалт, но се разминава с абсолютната власт

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени в неделя. Според публикуваните рано днес предварителни резултати АзГ печели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния Християндемократически съюз (ХДС), който получи 17,2% спад спрямо 37,1% преди пет години, което означава, че партията на практика губи близо половината от досегашната си подкрепа.

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На този етап АзГ получава 39 места в парламента на източната германска провинция, а за пълно мнозинство им трябват 42 - а това е ключово, защото нито една от останалите партии, влизащи в местния парламент, не иска да се коалира с крайнодясната формация и да прави местно правителство.

АзГ се очертава като най-голямата политическа сила в провинциалния парламент, но все още не достига абсолютно мнозинство. Съпредседателят на партията Алис Вайдел вече заяви, че разполага с "ясен мандат" за съставяне на правителство, докато водещият кандидат Улрих Зигмунд не изключи възможността за преговори с други партии.

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"Очаквам предсрочни федерални избори и настоящият канцлер да бъде сменен преди Коледа. Вече изпреварваме ХДС с девет процентни пункта. Подкрепата за ХДС ще продължи да спада, а ние ще продължим да растем. Прогнозирам – и това е целта ми за AfD, резултат от 40% в национален мащаб. И ще постигнем това във възможно най-кратки срокове, защото все повече хора ни се доверяват, защото искат политическа промяна и защото просто вече не желаят да ги правят на глупаци", каза Вайдел.

Сред останалите партии "Левицата" получава около 9,5%, "Зелените" – 9%, а ГСДП – 8%. "Съюзът на Сара Вагенкнехт" се движи около прага от 5%, докато СвДП с резултат от около 2% вероятно ще отпадне от провинциалния парламент.

Крайното разпределение на местата – както и въпросът дали АзГ ще се доближи до възможността да управлява (самостоятелно) – ще зависи от окончателните резултати от преброяването.

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Германия Алтернатива за Германия германски местни избори
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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