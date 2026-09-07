АзГ печели вота в Саксония-Анхалт, но се разминава с абсолютната власт

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени в неделя. Според публикуваните рано днес предварителни резултати АзГ печели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния Християндемократически съюз (ХДС), който получи 17,2% спад спрямо 37,1% преди пет години, което означава, че партията на практика губи близо половината от досегашната си подкрепа.
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На този етап АзГ получава 39 места в парламента на източната германска провинция, а за пълно мнозинство им трябват 42 - а това е ключово, защото нито една от останалите партии, влизащи в местния парламент, не иска да се коалира с крайнодясната формация и да прави местно правителство.
🚨 AfD more than doubles the CDU in Saxony-Anhalt: what to know about today’s election— NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2026
According to ARD’s current projection, the Alternative for Germany (AfD) is on 44.5%, winning the state election in Saxony-Anhalt and posting the strongest regional result in the party’s… pic.twitter.com/SnjZ8gpvJL
АзГ се очертава като най-голямата политическа сила в провинциалния парламент, но все още не достига абсолютно мнозинство. Съпредседателят на партията Алис Вайдел вече заяви, че разполага с "ясен мандат" за съставяне на правителство, докато водещият кандидат Улрих Зигмунд не изключи възможността за преговори с други партии.
"Очаквам предсрочни федерални избори и настоящият канцлер да бъде сменен преди Коледа. Вече изпреварваме ХДС с девет процентни пункта. Подкрепата за ХДС ще продължи да спада, а ние ще продължим да растем. Прогнозирам – и това е целта ми за AfD, резултат от 40% в национален мащаб. И ще постигнем това във възможно най-кратки срокове, защото все повече хора ни се доверяват, защото искат политическа промяна и защото просто вече не желаят да ги правят на глупаци", каза Вайдел.
German AfD Leader Alice Weidel:— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
We are already nine percentage points ahead of the CDU. The CDU will continue to decline. We will continue to grow.
I predict—and this is my goal for the AfD—40 percent nationwide. And we will achieve that in the shortest possible time, because… pic.twitter.com/rcfzCgVi8N
Сред останалите партии "Левицата" получава около 9,5%, "Зелените" – 9%, а ГСДП – 8%. "Съюзът на Сара Вагенкнехт" се движи около прага от 5%, докато СвДП с резултат от около 2% вероятно ще отпадне от провинциалния парламент.
German AfD Leader Alice Weidel:— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
I expect early federal elections, and I expect the current chancellor to be replaced before Christmas.pic.twitter.com/JFpMdD0NaG
Крайното разпределение на местата – както и въпросът дали АзГ ще се доближи до възможността да управлява (самостоятелно) – ще зависи от окончателните резултати от преброяването.