След езера, протоци и заливи: Тръмп иска да смени името на Ню Мексико

След езеро, проток и залив президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи да бъде преименуван и американски щат, а именно Ню Мексико да стане Нова Америка. "Много хора предложиха да променим името на Ню Мексико (...) на Нова Америка", написа той в социалната си мрежа Truth Social. "Това е толкова по-престижно и по-красиво за жителите на този щат, който има невероятен потенциал. Уау, обожавам го!!!", допълни американският президент.

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Предложението му, което незабавно беше отхвърлено от губернаторката на щата, идва няколко дни след като Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио (в североизточната част на САЩ) на езеро "Америка" на фона на търговската война със съседна Канада.

Белият дом препубликува изображение от профила на Доналд Тръмп в Truth Social, на което частта "Мексико" от името на щата е зачертана и заменена с "Америка". Според американски медии идеята произхождала от интернет шега.

Trump: Many people suggested changing the name of New Mexico, one of the great vote cheating states of all time, to NEW AMERICA. pic.twitter.com/iKtMGo9R7c — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 7, 2026

Губернаторката на Ню Мексико, демократката Мишел Гришам заяви пред телевизия Fox News, че името "не подлежи на обсъждане, то е наше от много преди създаването на САЩ". Тя добави, че президентът се опитва да "отклони вниманието на американците" от проблеми като рязкото поскъпване на бензина.

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Миналата седмица Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "проток Тръмп".

През януари 2025 г., в самото начало на втория си мандат, той едностранно преименува и Мексиканския залив на "Американски залив" – решение, оспорено от Мексико.

Канада също отхвърли инициативата за преименуване на езерото Онтарио, което се намира на границата между двете страни.