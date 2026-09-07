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Лятото още не си е отишло: Николай Василковски с прогноза до средата на септември

07 септември 2026, 8:28 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лятото още не си е отишло: Николай Василковски с прогноза до средата на септември

Сега сме в прегръдката на горещи период. Температурите днес и утре ще са в интервала 25-30 градуса, но след това пак ще се вдигнат до към 33-35 градуса. Около 12-14 септември ще премине сериозно смущение със сериозни по количества локални валежи с гръмотевици. Ще има и риск от градушки. В някои части от страната се очакват и проблеми. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

„Идва обичайно есенно захлаждане с доста ниска сутрешна температура, която може да падне до към 10 градуса. За море все още ще става“, добави той.

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Подобна по-динамична атмосфера се очаква и около 20 септември. Отново изгледите са за временно интензивни дъждове с гръмотевични процеси и поредно понижение на максималните температури.

Времето днес

Днес ще бъде слънчево, в сутрешните часове в източната половина от страната - с ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб.

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Минималните температури ще бъдат между 11 и 20 градуса, в София - около 11 градуса, а максималните - между 26 и 31 градуса, в София - около 28 градуса.

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прогноза за времето Николай Василковски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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