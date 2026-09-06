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Може и да няма мир, но Зеленски подари на Уиткоф и Къшнър надписи с тениски "Киевски режим" (СНИМКИ)

06 септември 2026, 18:56 часа 1125 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Може и да няма мир, но Зеленски подари на Уиткоф и Къшнър надписи с тениски "Киевски режим" (СНИМКИ)

След първия кръг от преговорите в Киев американският пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф заяви, че американската делегация е вдъхновена от резултатите. Според „РБК-Украйна“ украинският държавен глава Володимир Зеленски е подарил на Уиткоф и Къшнър тениски с надпис „Киевски режим“, което е истинска ирония - именно по този начин официална Москва винаги нарича украинските власти. 

Съдържателна и важна среща

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър направиха изявления след първоначалните кръгове от преговори в Киев, съобщава „РБК-Украйна“. Според Уиткоф дискусията е била „много съдържателна и важна“, а американската делегация е „силно въодушевена“ от резултатите. Къшнър заяви, че САЩ се стремят не само към прекратяване на войната, но и към осигуряване на дългосрочен мир за Украйна.

„РБК-Украйна“ съобщава, че официалната част от преговорите е приключила; дискусиите са продължили повече от четири часа.

Междувременно София Середа, кореспондент на RBC-Украйна и Украинската служба на BBC, съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски е подарил на американските преговарящи тениски с надпис „Режимът в Киев“. Една от тях е била облечена от Давид Арахамия – украински преговарящ и лидер на парламентарната група на партията „Слуга на народа“ във Върховната рада.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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