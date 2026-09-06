След първия кръг от преговорите в Киев американският пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф заяви, че американската делегация е вдъхновена от резултатите. Според „РБК-Украйна“ украинският държавен глава Володимир Зеленски е подарил на Уиткоф и Къшнър тениски с надпис „Киевски режим“, което е истинска ирония - именно по този начин официална Москва винаги нарича украинските власти.

😂 Zelensky gave Witkoff and Kushner “Kyiv Regime” T-shirts



Just yesterday, Putin was telling the Americans all about the supposedly sinister “Kyiv regime,” claiming it had finally “stopped hiding its true nature.”



Kyiv decided not to argue over the terminology: Davyd Arakhamia… https://t.co/bj6dKOPNQf pic.twitter.com/o1YxJR14eg — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2026

Съдържателна и важна среща

Специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър направиха изявления след първоначалните кръгове от преговори в Киев, съобщава „РБК-Украйна“. Според Уиткоф дискусията е била „много съдържателна и важна“, а американската делегация е „силно въодушевена“ от резултатите. Къшнър заяви, че САЩ се стремят не само към прекратяване на войната, но и към осигуряване на дългосрочен мир за Украйна.

„РБК-Украйна“ съобщава, че официалната част от преговорите е приключила; дискусиите са продължили повече от четири часа.

Междувременно София Середа, кореспондент на RBC-Украйна и Украинската служба на BBC, съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски е подарил на американските преговарящи тениски с надпис „Режимът в Киев“. Една от тях е била облечена от Давид Арахамия – украински преговарящ и лидер на парламентарната група на партията „Слуга на народа“ във Върховната рада.

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