Мъск изпрати поздрави на АзГ след вота

Милиардерът Илон Мъск поздрави крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) за победата ѝ на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. В миналото Мъск беше изразявал подкрепа за партията. "Добре свършена работа!", написа милиардерът в социалната си платформа X в отговор на пост на лидерката на АзГ Алис Вайдел, която поздравяваше партийния лидер в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.

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Зигмунд бързо отговори на Мъск, благодарейки му за подкрепата. "Ако поемем отговорност тук, бих приветствал много възможността за силно и конструктивно сътрудничество. Германия отново би била място, в което си струва да се инвестира", написа Зигмунд. "Поздрави от Саксония-Анхалт!", допълни той.

Ричард Гренел, бившият посланик на САЩ в Германия, също поздрави АзГ. "Огромна победа и нов ден за Германия", написа Гренел, който, подобно на Мъск, поддържа близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп и неведнъж е предизвиквал полемики по време на дипломатическата си служба в Германия.