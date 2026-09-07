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Руслан Трад: АзГ печели като "паразит на системата"

07 септември 2026, 8:38 часа 372 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Руслан Трад: АзГ печели като "паразит на системата"

Партии като „Алтернатива за Германия“ (АзГ) могат да печелят избори само като паразити на системата, която хулят и на недоволството, което ще предадат, щом получат власт и достъп до федералните средства. Някои хора си мислят, че ако гласуват за АзГ и ще получат от тях веднага апартамент и работа - не е учудващо: все пак това се разпространява като пропаганда по социалните мрежи. Това мнение изрази в профила си във Facebook журналистът и международен анализатор Руслан Трад.

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По думите му "североизточните ни "братя" знаят добре как да действат за разделение и популизъм, докато редица европейци мрънкат срещу мнима мобилизация, а прозападните и продемократични партийци в ЕС - в това число и в България - са неадекватни, бавни и скучни".

"Такива клоуни като лидерите на АзГ ги гледаме постоянно, докато не ги хванат на някои недетско парти с млади момчета. За съжаление късогледството и глупостта не е само по българските избори, а демокрацията често си отива бързо, когато парите намалеят", пише той.

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Руслан Трад Алтернатива за Германия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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