Забрана на хазарта? Стига сме оправдавали насилниците

В социалните мрежи изкристализира абсурден ракурс към ужасяващото убийство в Испарих: "Баща закла дъщерите си от безпаричие. Незабавна забрана на хазарта!"

Ние докога ще оправдаваме насилниците и ще представяме слабостите им не като личен, а като обществен провал?

След трагедията, при която поредният мъж, пребивал системно жена си с години, и проигравал всичко по казина, закла децата си, защото жена му най-накрая намерила сили да го напусне и той изпаднал в депресия, се появиха безумни коментари. Според много хора решението и най-важният извод от инцидента е, че е необходима спешна забрана на хазарта в България и на рекламата му.

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Криворазбраната вина

Колко още хора трябва да умрат, за да започнем да търсим вината на правилното място? Този път нито обществото, нито законите, нито политиците могат да бъдат обвинявани. Когато един човек отказва да бъде адекватен и отговорен, вината е лична. Единствената грешка на обществото е, че не е акумулирало по-ефективни и работещи институции, за да опази евентуалните жертви на подобни хора, поели по пътя на самоунищожението. Защото стана ясно, че жената на въпросния убиец е подавала сигнали за насилието в семейството.

Източник: БГНЕС

Но да се върнем на криворазбраната вина. Не можем да виним хазарта за това, че някой няма воля и разсъдък. Всяка година хиляди хора преживяват насилие и губят живота си заради друг "наркотик" - алкохола. Толкова много хора умират без време, пометени по пътищата от поредния пиян шофьор. Но не съм чула призиви за забрана на алкохола.

Личната отговорност е неотменима, особено, когато става въпрос за пороци и насилие. Има неща, в които се проваляме като общество, но има и неща, в които се проваляме по отделно. И никоя забрана няма да "излекува" опасните или безотговорни индивиди. Има хора, които не заслужават семействата си. Има хора, които не заслужават децата си. На тях обществото не им е виновно. От тях обществото трябва само да се пази.

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Автор: Десислава Любомирова