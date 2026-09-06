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Срещата в Киев приключи: Какво договориха Зеленски, Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

06 септември 2026, 18:10 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Срещата в Киев приключи: Какво договориха Зеленски, Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

Първият кръг от преговорите между украинския президент Володимир Зеленски и пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър приключи в Киев, предаде BBC. 

"Искам да благодаря на нашите екипи, както и на американския екип. Благодаря на цялата група. Вече проведохме две дискусионни сесии. Малко по-късно ще излезем пред медиите и ще разговаряме с всички групи. Тук всички сме на една страна и искрено се надяваме да няма война и страдания, хората да не загиват, а тази война да завърши със справедлив мир за всички нас", каза в кратко видео в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. Още: Предложенията на Украйна са готови: Уиткоф и Къшнър са в Киев - ето кой ги посрещна (ВИДЕО)

Американският пратеник Стив Уиткоф добави, че си "прекарва чудесно в Украйна, а гостоприемството е ненадминато". Пътуването ни беше страхотно – пътувахме с влак и, както казахте, беше едно чудесно пътуване, посочи той.

Какво се случи по-рано?

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Предстои втори, разширен кръг от разговорите, към който ще се присъединят съветниците по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия. Представителите на трите европейски държави също са в Киев.

Зеленски предварително обяви, че разговорите ще преминат на няколко етапа - първо среща на украинската страна с американските представители, а след това преговори с участието на европейските съветници по националната сигурност.

Малко преди да пристигнат пратениците украинският президент организира среща с украинския преговарящ екип, като обяви в социалната мрежа, че Украйна е добре подготвена за разговора. "Украйна е и винаги ще остане конструктивна. Заинтересовани сме войната да приключи по-скоро. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурност. Нужен е достоен мир след войната. Предложенията ни са готови. Важно е да се работи координирано, съдържателно и реалистично. Слава на Украйна!", написа Зеленски в "Телеграм".

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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