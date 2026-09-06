Срещата в Киев приключи: Какво договориха Зеленски, Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

Първият кръг от преговорите между украинския президент Володимир Зеленски и пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър приключи в Киев, предаде BBC.

"Искам да благодаря на нашите екипи, както и на американския екип. Благодаря на цялата група. Вече проведохме две дискусионни сесии. Малко по-късно ще излезем пред медиите и ще разговаряме с всички групи. Тук всички сме на една страна и искрено се надяваме да няма война и страдания, хората да не загиват, а тази война да завърши със справедлив мир за всички нас", каза в кратко видео в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. Още: Предложенията на Украйна са готови: Уиткоф и Къшнър са в Киев - ето кой ги посрещна (ВИДЕО)

Zelensky:



I want to thank our teams, the American team. Thank you to the whole group.



We have already had two panels of discussion, we will go out to the press a little bit later and we will be communicating with all groups.



Here we are all on one side and we all really want… pic.twitter.com/hQaPfT22PF — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Американският пратеник Стив Уиткоф добави, че си "прекарва чудесно в Украйна, а гостоприемството е ненадминато". Пътуването ни беше страхотно – пътувахме с влак и, както казахте, беше едно чудесно пътуване, посочи той.

Steve Witkoff to Zelensky:



We're having a great time here, and the hospitality is unsurpassed.



The President wanted Jared and I to come here.



We had a great trip, took the train, and as you said, it was a delightful trip. pic.twitter.com/QTFxcdlwdT — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Какво се случи по-рано?

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Предстои втори, разширен кръг от разговорите, към който ще се присъединят съветниците по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия. Представителите на трите европейски държави също са в Киев.

Зеленски предварително обяви, че разговорите ще преминат на няколко етапа - първо среща на украинската страна с американските представители, а след това преговори с участието на европейските съветници по националната сигурност.

Малко преди да пристигнат пратениците украинският президент организира среща с украинския преговарящ екип, като обяви в социалната мрежа, че Украйна е добре подготвена за разговора. "Украйна е и винаги ще остане конструктивна. Заинтересовани сме войната да приключи по-скоро. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурност. Нужен е достоен мир след войната. Предложенията ни са готови. Важно е да се работи координирано, съдържателно и реалистично. Слава на Украйна!", написа Зеленски в "Телеграм".

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