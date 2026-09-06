Войната в Иран::

Киев: Путин не е в позиция да диктува условия, фалшивите карти на генералите му не помагат

06 септември 2026, 18:17 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Киев: Путин не е в позиция да диктува условия, фалшивите карти на генералите му не помагат

Украинският външен министър Андрий Сибиха изнесе днес някои данни относно ситуацията на бойното поле като обяви, че при настоящите условия Владимир Путин не е в позиция да диктува условия. Изявлението му е публикувано в телеграм канала на Министерството на външните работи на Украйна.

"Ето някои независимо проверени данни за динамиката на фронта, които доказват, че Русия не печели и няма да спечели тази война. 

  • Според отворени източници, общият баланс между териториите, окупирани от Русия, и тези, освободени от Украйна, е бил приблизително +5 квадратни километра през август 2026 г. Тази цифра е относителна, но тенденцията е ясна. Междувременно Руската федерация загуби най-малко 42 000 окупатори убити и ранени - едно от най-високите месечни нива на загуби в цялата война.
  • Според отворени източници, само през август 2026 г. са наложени рекордните 70 успешни украински санкции с голям обсег срещу легитимни военни цели в Русия в отговор на руските атаки (5 повече, отколкото през юли).
  • През първите осем месеца на 2026 г. средният темп на вече бавното настъпление на Русия е бил 3,5 пъти по-бавен, отколкото през 2025 г. Русия е окупирала по-малко от 0,2% допълнителна украинска територия тази година.
  • Дори в Донбас, където руските сили съсредоточават по-голямата част от усилията си, Русия не успя да постигне оперативен пробив. Руската федерация все още не контролира 20% от Донецка област. С настоящите темпове на руските окупатори ще им отнеме повече от две години, за да завземат тази територия.

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Каквито и фалшиви карти да показват руските генерали на Путин, реалността на бойното поле доказва, че той не печели и няма да спечели тази война. 

Като се има предвид ситуацията в руската икономика и неспособността на Руската федерация да издържи на дългосрочните санкции срещу Украйна, нещата само ще се влошат за Русия. 

Да, на Украйна също й е много тежко. На нашите войници, на хората близо до фронта и на цялата ни страна. Вече пет години се води пълномащабна война, която Украйна не е избрала. Всяко семейство е било засегнато от нея по един или друг начин. 

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Но Москва определено не е в позиция на сила. И със сигурност не е в позиция да диктува условия", написа Сибиха.

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Елена Страхилова
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