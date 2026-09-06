Кабинетът "Радев":

Зеленски: Бяхме готови да посрещнем пратениците на летището, Русия не позволи

06 септември 2026, 17:12 часа 1165 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Бяхме готови да посрещнем пратениците на летището, Русия не позволи

Украйна е била подготвена да посрещне на летището пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но това се оказало невъзможно заради реакцията на руснаците, стана ясно от думите на президента Володимир Зеленски. "За съжаление, руснаците демонстрираха с ударите си, че те (Уиткоф и Къшнър – бел. ред.) не могат да кацнат или да използват самолета, въпреки че всичко бе подготвено и летищата ни работят", каза Зеленски, цитиран от Hromadske. Припомнете си какъв вариант се обсъждаше: Уиткоф и Къшнър ще летят със стари Як-40 до Украйна, за да не привличат внимание?

Зеленски посрещна двамата мъже на площад "Света София" в Киев и преди да започне официалната среща ги разведе на кратка обиколка във вътрешността на едноименната катедрала.

Снимки: Пресслужбата на кабинета на Зеленски

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Зеленски също така обяви, че в Киев ще се проведат няколко кръга преговори: първо с Уиткоф и Къшнър, а след това и с преговарящи от Франция, Великобритания и Германия, които са пристигнали също днес. В кои точно срещи ще участват европейските представители засега не е обявено.

Аматьори без знания и опит

Междувременно украинският депутат Олександър Мережко, председател на парламентарната комисия по външна политика, заяви пред ABC News, че фактът, че пратениците на Тръмп започнаха дипломатическата си совалка първо от Москва, е "лош знак" и че вероятно САЩ ще се опитат да "наложат" проруски условия на Украйна, които да обслужват целите на Владимир Путин.

"Очакваме пратеника на Тръмп, но аз нямам никакви надежди. Това е нещо, което Тръмп не разбира – Путин вярва, че за него няма път назад. Той е извършил толкова много престъпления, че, както сам смята, може да спаси кожата си само ако Украйна капитулира", каза Мережко.

Той добави, че е сред скептично настроените по отношение на способността на Уиткоф и Къшнър да прокарат път към споразумение, описвайки двамата като "аматьори без необходимите знания и опит".

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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