Балистични руски ракети и жертви в Киев: Късна въздушна тревога, защото САЩ са спрели сателитните данни? (ВИДЕО)

Двама души са загинали, а общо 13 са ранени, след като снощи Киев и Киевска област станаха цели на поредна руска атака с ракети и дронове. Това става ясно от съобщения в официалните канали в Телеграм на кмета на Киев Виталий Кличко и на военновременния ръководител на Киевска област Тимур Ткаченко.

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Ключовото обаче е, че редица украински източници твърдят, че не е имало предварително предупреждение и червена степен на въздушна тревога, че Русия стреля по украинската столица с балистични ракети. По предварителна информация са изстреляни поне 6 балистични ракети. Интересен факт – в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС е имало две предупреждения – в 22:09 часа и 22:35 часа, като в първото се казва, че към Киев лети "свръхзвукова цел", а във второто – че има заплаха от балистични оръжия от север. Отделно цяла нощ има предупреждения за далекобойни дронове – с реактивни двигатели и обикновени. Според специалиста по електронни и радиокомуникации Серхий Бескрестнов с прякор "Светкавицата", който е съветник на украинския президент Володимир Зеленски и беше съветник на предишния украински министър на отбраната Михайло Федоров, не за пръв път се случва модифицирани балистични ракети С-400 да не бъдат засичани при изстрелване. Бескрестнов посочва в официалния си канал в Телеграм, че САЩ предоставят много видове разузнавателна информация и сателитни данни на Украйна и че не вярва, че Съединените щати ще спрат да подават информация, която спасява човешки животи – т.е. данни за изстреляни руски балистични ракети по цели в Украйна. Припомняме, че още на 11 октомври, а и на 12-ти, в реномирани западни медии се появиха разкази, че хора от администрацията на Тръмп са се обаждали навсякъде в Европа, обаждали са се и в Украйна, със заплахи да спрат продажбата на оръжия за Украйна по програмата PURL, както и подаването на американска разузнавателна информация за Украйна.

Що се отнася до Киев – руският въздушен удар е подпалил 25-етажна жилищна сграда, като са поразени етажите между 12-тия и 16-тия. Там е загинал човек, 11 са ранени.

It was reported that Russian forces had struck a residential building in Kyiv in the evening. Fires were reported on the 12th to 16th floors, with cars in the courtyard also catching fire. https://t.co/k6SDTbv1Qq — WarTranslated (@wartranslated) October 12, 2026

Също 11 души са ранени в Харков – и там е уцелена жилищна сграда, но четириетажна, съобщава украинската спешна служба. Тя предупреждава, че може да има още хора под развалините. Дотук данните са, че по Харков са изстреляни от руснаците поне 9 баражиращи ракети-дронове "Бандерол", отделно и обикновени дронове. И на този фон наглият американски президент Доналд Тръмп говори, че нарушения на непризнатото нито от Русия, нито от Украйна "енергийно примирие" имало и от двете страни – ОЩЕ: Тръмп: Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка (ВИДЕО)

Russian forces are also continuing to terrorise Kharkiv. A Russian strike caused an entire building entrance to collapse, and people may still be trapped beneath the debris. https://t.co/QZWJbz4VW3 — WarTranslated (@wartranslated) October 12, 2026

Общо в цяла Украйна, извън Киев и Киевска област, вчера от руски въздушни удари са загинали 6 души.

В официалния канал в Телеграм на кмета на Москва има общо 4 съобщения за свалени дронове в района на руската столица – общо 48, от 22:45 часа на 12 октомври до след 3:30 часа на 13 октомври.