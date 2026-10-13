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Тръмп: Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 0:45 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение, че Владимир Путин е по-заинтересован от постигането на споразумение, отколкото украинският президент Володимир Зеленски. Той направи това изявление, докато разговаря с репортери. „Мисля, че и двамата го подкрепят... Мисля, че Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка“, каза шефът на Белия дом.

Журналисти попитаха Тръмп какво мисли за спазването от страна на страните на енергийното прекратяване на огъня, което той обяви в неделя, 11 октомври, в социалните си мрежи.

По-специално, президентът на САЩ беше информиран, че Русия е нарушила прекратяването на огъня. „Имаше нарушения и от двете страни“, отговори ръководителят на Белия дом.

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Припомняме, че само часове след обявяването на споразумението Русия атакува ТЕЦ 5 в Харков. Той беше попитан и дали Украйна и Русия действително са се споразумели да спазват енергийното прекратяване на огъня, както той твърди. „Те постигнаха споразумение. Знаете ли защо? Защото казах: „Трябва да се съгласите.“ Ето защо“, каза Тръмп.

Според президента на САЩ, когато е сключвал споразумения с Путин за доставки на дизелово гориво, той е мислил не само за Съединените щати. „Споразумението ми с Русия за дизеловото гориво всъщност не е споразумение за мен. То е споразумение за останалата част от света“, обясни той.

Тръмп обяви „енергийно прекратяване на огъня“ между Русия и Украйна. Говорител на Белия дом заяви пред Axios, че засега това се отнася само до спиране на атаките срещу петролни рафинерии . Украински служител обаче заяви пред изданието, че подобно споразумение не е справедливо, тъй като Украйна има само една рафинерия, която Русия многократно е атакувала и която в момента работи с под капацитет. В същото време Украйна иска Русия да спре атаките върху енергийни съоръжения като част от това споразумение.

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Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна енергийно примирие
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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