Тръмп: Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение, че Владимир Путин е по-заинтересован от постигането на споразумение, отколкото украинският президент Володимир Зеленски. Той направи това изявление, докато разговаря с репортери. „Мисля, че и двамата го подкрепят... Мисля, че Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка“, каза шефът на Белия дом.
Trump on Ukraine War: I think Putin wants to make a deal, and we have to get Zelensky to want to make a deal. https://t.co/Uli3ldqdY9— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Журналисти попитаха Тръмп какво мисли за спазването от страна на страните на енергийното прекратяване на огъня, което той обяви в неделя, 11 октомври, в социалните си мрежи.
По-специално, президентът на САЩ беше информиран, че Русия е нарушила прекратяването на огъня. „Имаше нарушения и от двете страни“, отговори ръководителят на Белия дом.
Q: Russia violated the ceasefire tonight. Trump: There have been violations on both sides. https://t.co/RPm6k9UVc0— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Припомняме, че само часове след обявяването на споразумението Русия атакува ТЕЦ 5 в Харков. Той беше попитан и дали Украйна и Русия действително са се споразумели да спазват енергийното прекратяване на огъня, както той твърди. „Те постигнаха споразумение. Знаете ли защо? Защото казах: „Трябва да се съгласите.“ Ето защо“, каза Тръмп.
Q: You said Russia and Ukraine agreed to a ceasefire, but both sides say they have not agreed to that. Trump: They agreed. You know why? Because I said, “You agree.” That's why. https://t.co/FfhkkVW0jk— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Според президента на САЩ, когато е сключвал споразумения с Путин за доставки на дизелово гориво, той е мислил не само за Съединените щати. „Споразумението ми с Русия за дизеловото гориво всъщност не е споразумение за мен. То е споразумение за останалата част от света“, обясни той.
Trump: My diesel deal with Russia is not really a deal for me. It's a deal for the rest of the world. https://t.co/geylAYzKKX— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Тръмп обяви „енергийно прекратяване на огъня“ между Русия и Украйна. Говорител на Белия дом заяви пред Axios, че засега това се отнася само до спиране на атаките срещу петролни рафинерии . Украински служител обаче заяви пред изданието, че подобно споразумение не е справедливо, тъй като Украйна има само една рафинерия, която Русия многократно е атакувала и която в момента работи с под капацитет. В същото време Украйна иска Русия да спре атаките върху енергийни съоръжения като част от това споразумение.