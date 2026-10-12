Ако продължат ударите по руските рафинерии: Тръмп заплашва да блокира оръжие за Украйна

Администрацията на Доналд Тръмп иска Украйна да спре атаките срещу руските енергийни доставки и прибягва до сурови заплахи, за да го направи. Механизмът PURL, чрез който Киев получава американски оръжия, е изложен на риск, съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски дипломати. Според изданието, американски представители са се обаждали в европейските столици и Киев в събота и неделя. Целта на разговорите е била да се спрат атаките срещу руските петролни рафинерии. Източниците на FT или са получили тези обаждания сами, или са били запознати със съдържанието им.

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Според информацията, Вашингтон е заплашил да ограничи обмена на разузнавателна информация с Украйна, а също и да спре механизма PURL (Списък с приоритетни нужди), чрез който европейските партньори купуват американско оръжие за Украйна. "Обаждат се на Киев... обаждат се на всички [в Европа]", каза служител, получил обаждане от служител на отбраната на САЩ.

Сред тези, с които са се свързали американците, изданието посочва военния съветник на Зеленски, Павло Палиса, който преди това е командвал 93-та отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна. В същото време Белият дом не потвърди, нито коментира обажданията.

Има ли енергийно примирие?

Както отбелязва изданието, обаче, още в неделя Тръмп изненада както Киев, така и европейците, които бяха под натиск от собствения му екип. В социалната мрежа TruthSocial президентът на САЩ обяви, че Украйна и Русия са се споразумели да прекратят атаките срещу енергийните си съоръжения. „Енергийното премирие във войната между Русия и Украйна влиза в сила незабавно. И двете страни са се съгласили с него. Не го нарушавайте!“, написа Тръмп.

Високопоставен служител, близък до Зеленски, заяви пред FT, че Киев се е възстановявал от последната атака точно в момента, в който е било направено изявлението на Тръмп. „В момента нашите ремонтни екипи възстановяват електрозахранването и водоснабдяването в Киев [след последните руски удари]... Никой не е чувал [за прекратяване на огъня]“, каза той. А след това имаше реакция от Русия, имаше и атака от Русия - Още:

Реакцията на Зеленски

Същевременно в разговор с журналиста Барак Равид от Axios Зеленски призна, че обявяването на прекратяване на огъня в енергийния сектор от страна на Тръмп е новост за него. Президентът обаче увери, че Киев ще подкрепи подобно споразумение, ако Москва се съгласи с него, и поиска от Вашингтон да определи точна начална дата. Дали Москва се е съгласила на подобно прекратяване на огъня - зсега не изглежда така "Ако президентът Тръмп се е споразумял за това с Путин, моля, кажете ни кога започва прекратяването на огъня. Готови сме и ще го приемем", подчерта Зеленски.

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По-късно във вечерното си видео обръщение Зеленски обяви, че украинските въоръжени сили вече са получили всички съответни заповеди относно прекратяването на огъня в енергийния сектор. Същевременно президентът на Украйна подчерта, че Киев все още очаква подробности от Вашингтон относно преговорите си с Москва.

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