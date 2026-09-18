Няма да изпълня някакъв си чл.5 на НАТО: Фицо е категоричен (ВИДЕО)

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че не възнамерява да изпълнява задълженията си по член 5 от договора на НАТО, ако членка на Алианса бъде нападната. "Можете ли да си представите, дами и господа, да бъде приложен член 5 от договора на НАТО? Може ли някой да си представи това? Може ли някой да си представи, че ще ни кажат: подгответе 5000 войници, 10 000 войници, и те да отидат да се бият някъде? И ние дори няма да знаем с кого, защо и за какво." Това заяви Фицо пред студенти и медицински работници в болницата в Прешов.

"Не искам Словакия да стане част от какъвто и да е военен конфликт заради някакъв си член 5. Като премиер ще направя всичко възможно, за да гарантирам, че Словакия никога няма да бъде въвлечена във военен конфликт", каза още той.

Припомняме, че член 5 гласи, че въоръжена атака срещу една или повече държави от НАТО се счита за атака срещу всички. Член 5 не задължава автоматично изпращането на сухопътни войски на фронтовата линия. Всяка държава сама определя формата на помощта — тя може да бъде изпращане на войници, но може да бъде и само логистика, оръжие, хуманитарна или финансова подкрепа.

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Фицо отдавна гради образа на "пацифист" пред словашкото общество. Но следва да се припомни, че решението за изпращане на словашки военни извън границите на страната за участие във военен конфликт не се взема еднолично от него като премиер, а изисква одобрението на парламента и президента.

И още един момент, за който популистът Фицо не бива да забравя - Словакия разчита изцяло на своите съюзници в НАТО, не на последно място, например, да пазят въздушното й пространство (конкретно Полша и Чехия с техните изтребители). Отказът да се даде подкрепа на Алианса, когато ти самият ползваш неговата подкрепа, би поставило Словакия в изолация и този момент е добре да не се забравя, когато се използва популистка реторика.

Slovak Prime Minister Robert Fico on NATO:



I do not want Slovakia to become part of some military conflict because of Article 5.



Yes, we are in NATO, we respect that, we care about cooperation and fulfilling our commitments, but as prime minister I will do everything to ensure… pic.twitter.com/7Gt1A3YXfz — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026