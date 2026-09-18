Историята на „Айрян-Майрян“ – от класика до мента и чили

Нещо разхлаждащо в летните дни – айрян.

Яде ти се баничка, но се чудиш с какво да я комбинираш – айрян.

Кисело мляко, сол и малко вода. Три съставки, които на пръв поглед изглеждат простички, но в комбинация са една от любимите напитки за хиляди българи.

Айрянът е от онези напитки, които не се нуждаят от представяне. Познат от поколения и неизменна част от всекидневието, той отдавна е нещо повече от обикновена напитка за разхлаждане. А Кирил Хаджидинев и Николай Джагалски я правят още по-интересна със своя креативен бранд „Айрян-Майрян“. До класическата млечна напитка на рафтовете във „Фантастико“ се нареждат и вариантите „Мента-...мента“ и „Чили-мили“.

Снимка: „Айрян-Майрян“

Защо „Айрян-Майрян“?

„Виждах една голяма, позната и обичана категория, която с времето сякаш е станала повече навик, отколкото избор. Това се вижда много лесно. Влезте в една баничарница и ще чуете: „Дайте ми един голям айрян“ или „един малък айрян“. Почти никой не казва марката. И аз си мисля: добре, а къде са брандовете в този разговор? Ако изборът е само „голям“ или „малък“, категорията до голяма степен е останала небрандирана. От една страна е малко тъжно, а от друга – страшно интересно предизвикателство. Точно там видях място за „Айрян-Майрян“: да направим айряна по-желан, по-интересен и по-разпознаваем и постепенно хората да започнат да избират кой айрян, а не просто „един айрян“, разказва Кирил Хаджидинев.

„И има нещо, което много харесвам в името. То носи името на самата категория. Баници-маници, дюнери-мюнери, пици-мици… В ежедневието непрекъснато си играем така с думите и използваме подобни изрази. Затова и „Айрян-Майрян“ дойде някак съвсем естествено. Звучи близко до начина, по който говорим, помни се лесно и се поръчва лесно“, допълва Кирил.

„Взехме „айрян“ и го превърнахме в бранд. За мен това е важно, защото амбицията ни никога не е била просто да направим още един айрян. Искаме „Айрян-Майрян“ да има значение за категорията и с времето да стане едно от имената, заради които хората я поглеждат по различен начин“, разказва той.

Когато класическият айрян срещне ментата и чилито

Още от началото екипът на „Айрян-Майрян“ решава, че няма да разчита само на класически вариант. Освен него брандът предлага още два по-нетипични вкуса – мента и чили. Разработването се оказва едно от най-големите предизвикателства.

„При Чили трябваше да намерим точния баланс – да усещаш пикантността, но айрянът да остане пивък и вкусен. Да изпиеш чашката докрай и да поискаш още, а не да отпиеш две глътки и после да плачеш. Искахме чили без излишен аромат и без странен цвят - айрянът си остава с естествения си вид. При Мента предизвикателството беше друго – да не стане прекалено силна и доминираща. С други думи, да не напомня на паста за зъби, а да бъде свежа, пивка и вкусна. Вярвам, че хората, които ценят автентичния вкус на айряна, ще усетят плътността, аромата и вниманието към всеки детайл“, разказва Кирил.

„Айрянът по природа обича да си похапва. Даже бих казал, че обича да си угажда - с баници-маници, пици-мици, дюнери-мюнери, гироси-мироси, бургери-мургери, кюфтета-мюфтета, цаца-маца, скара-мара и още куп вкусни неща. Не бихме искали обаче да даваме правила. Всеки си има своята комбинация и точно това е хубавото – Класик, Мента и Чили дават различно усещане според храната и настроението“, допълва Кирил Хаджидинев.

Снимка: „Айрян-Майрян“

Разликата не е само във вкуса

Различна е и опаковката. Вместо стандартната кофичка екипът избира чашка с по-различен формат. Тя е по-близка като диаметър и усещане до водна чаша. „Звучи като малък детайл, но изискваше съвсем конкретно техническо решение. Производството е при нашите партньори от „Маклер Комерс“, които имат дългогодишен опит в млечния бизнес, много добър екип от технолози и сериозни системи за качество и контрол. За „Айрян-Майрян“ инвестирахме заедно и в ново оборудване, необходимо за различния формат на нашата чашка“, разказва Кирил.

„При нас може да има много закачка в името на бранда и комуникацията, но с качеството не се шегуваме. „Айрян-Майрян“ се произвежда по класическа технология, с качествено българско краве мляко, без сухо мляко и без консерванти. Не използваме изкуствени аромати и оцветители, а при Мента и Чили работим с внимателно подбрани натурални екстракти. Тук за нас няма място за компромис. Следим внимателно всяка партида – вкуса, плътността, консистенцията и постоянството на всички ключови параметри“, уверява той.

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Снимка: „Айрян-Майрян“

„Фантастико“ беше най-естественият избор и най-желаният партньор в модерна търговия, с когото първо искахме да представим „Айрян-Майрян“ на потребителите. Решението дойде бързо. Малко след представянето „Фантастико“ ни дадоха възможност да стартираме, като видяха потенциала на нещо толкова различно за категорията и ни гласуваха доверие. За това сме им истински благодарни“, споделя Кирил.