Над килограм чист фентанил и 12 арестувани след акция на СДВР

12 задържани, иззети над килограм чист фентанил и над 10 килограма примеси за фентанил - това е равносметката от успешна акция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщават на страницата на МВР в интернет. Специализираната полицейска операция за противодействие на разпространенито на наркотични вещества на територията на столицата е проведена на 11 май. Задържани са 12 души и иззети значителни количества високорискови наркотични вещества, парични средства и вещи, свързани с престъпната дейност. След получена информация за разпространение на фентанил, служители на Четвърто РУ извършили проверка на 52-годишна жена. При последвало претърсване на обитаван от нея имот, са открити и иззети над килограм чист фентанил, над 10 килограма примеси за фентанил, около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата дрога.

Още: Смърт в милиграми - епидемията на фентанила: Говори Юлия Георгиева (ВИДЕО)

Хванати по време на наркосделка

В района на ж.к. „Западен парк“, до метростанция „Вардар“, служители на Трето РУ задържали непосредствено след сделка с наркотични вещества четирима – на възраст 40, 42, 46 и 50 години, известни на МВР.

Снимка МВР

При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 27 сгъвки с бяло и кафяво прахообразно вещество, 385 евро и два мобилни телефона.

При други полицейски действия в ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген“.

Още: Полицията иззе смъртоносни дози фентанил: Зомби наркотикът се разпространява в София

Задържан е 24-годишният водач на автомобила, а при извършеното претърсване са намерени и иззети 35 таблетки екстази, пликове с кристалообразно вещество, амфетамин, марихуана, както и парична сума в евро.

По случаите са образувани досъдебни производства по чл. 354а от НК. Работата по документиране на престъпната дейност и установяване на съпричастни лица продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.

На трима от задържаните е наложена мярка за неотклонение “задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Още: "Хора, пазете си децата": Фентаниловите зомбита - вече и в България (ВИДЕО)