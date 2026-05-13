Неприятна за Тръмп изненада от Пекин: Китай с повече изтребители и повече ракети

Докато американските резерви от високоточни оръжия ударно намаляват заради авантюрата на американския президент Доналд Тръмп в Иран, Китай тихомълком действа, за да подсилва все повече своята армия. Марков изтребител и ракети - натрупването на количество расте, пишат изданията SCMP и Bloomberg точно когато Тръмп замина за Китай за среща с колегата си Си Дзинпин.
Чрез пълна автоматизация на производствения процес с помощта на изкуствен интелект, Китай увеличи над два пъти производството на най-модерните си за момента стелт изтребители J-20, които са еквивалент на американските F-22. Предприятието в Ченгду, което ги прави, вече работи постоянно, дори без да се използва ток за осветяване, защото машините, управлявани от ИИ, нямат нужда. Заводът сега произвежда структурни компоненти за J-20 ("Могъщият дракон") с минимално човешко участие, намалявайки разходите. Масовото производство на J-20 започна през 2020 година.
Междувременно, Bloomberg е успяла да събере данни за 81 листнати на борсата китайски компании, доставящи суровини и компоненти на двата държавни производителя на ракети в Китай (CASIC и CASC). През 2025 г. близо 40% от доставчиците регистрираха рекордни приходи - най-високият дял, откакто Си Дзинпин пое властта през 2013 г. - с комбинирани продажби, нараснали с 20% до 28 милиарда долара. За сравнение, топ 300 на най-големите китайски компании почти не отчита промяна в приходите си за миналата година.
Bloomberg tracked 81 listed Chinese companies supplying the country's two state missile makers (CASIC and CASC).
In 2025, nearly 40% of them hit record revenues — the highest share since Xi took power in 2013 — with combined sales…
Пентагонът изчислява, че Китай вече разполага с над 3150 балистични ракети – със 147% повече от 2015 г. Арсеналът му може да достигне Гуам, Токио и отвъд. Но чистките в китайската армия и паузата засега в увеличението на военния бюджет на Китай може да забавят някои обществени поръчки.
Германия гледа да не изостава прекалено
Междувременно, германската оръжейна компания Rheinmetall започна масово производство на дронове-камикадзе, заяви главният изпълнителен директор Армин Папергер на годишното събрание на компанията. Дроновете, наречени FV-014, могат да летят до 70 минути и да поразяват цели на разстояние до 100 км.
Производството се разширява в завода на Rheinmetall в Нойс, който се преобразува от производство на автомобилни части в производство за отбрана.
