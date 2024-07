Беларус на тръни: Руски дронове се отклоняват от Украйна и нахлуват в нейното небе

През нощта на 16 юли в Беларус са прелетели два руски дрона "камикадзе" - съответно третият и четвъртият за последната седмица. Това твърди беларуската мониторингова група "Беларуски хаджун".

Единият от дроновете е навлязъл във въздушното пространство на Беларус от Украйна малко след 4 ч. сутринта местно време и е изминал около 50-60 км, преди да излезе от страната и да навлезе пак в украинското въздушно пространство, съобщи групата.

⚡️On the night of July 16, a kamikaze drone of the Shahed type entered the airspace of Belarus for the 3rd time lately. This was first reported by the Telegram channel “Nikolayevskyi Vanyok” at 04:10.



According to our data, the Shahed entered Belarus near Belaya Saroka village… pic.twitter.com/Vh3BpxOmKF