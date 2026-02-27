Не вярват на Украйна: Орбан и Фицо искат проверка на нефтопровода "Дружба"

Словакия и Унгария ще настояват да се състави комисия, която да провери щетите по тръбопровода „Дружба“ в Украйна. Това обяви днес премиерът на Словакия Роберт Фицо, допълвайки, че се е разбрал за това с унгарския си колега Виктор Орбан.

„Понеже имаме информация, че тръбопроводът е работещ, се разбрахме с унгарския премиер да предложим съставянето на група инспектори. Тя трябва да се състои от представители на Словакия и Унгария, както и на Европейската комисия. Групата трябва да получи достъп до отрязъка на „Дружба“, който украинският президент Володимир Зеленски твърди, че е повреден и пречи на транзита на петрол“, заяви Фицо, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР.

„Ще поискаме техническа група да замине там колкото се може по-скоро“, добави Фицо. Той потвърди, че Словакия има информация, че тръбопроводът „Дружба“ не е повреден, като допълни, че унгарците притежават същата информация. Той посочи, че нито словашкият посланик в Киев, нито посланикът на ЕС не са били допуснати да инспектират мястото, където се твърди, че е повредата.

Същевременно Фицо потвърди, че планира по-късно днес телефонен разговор със Зеленски относно транзита на петрол.

„Мисля, че прекъсването е безсмислено, идеологическо и вредно решение що се отнася до Словакия и Унгария“, заяви той, допълвайки, че ще информира обществото за съдържанието на телефонния разговор.

