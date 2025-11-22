Карта на непокорните: В Русия събират данни за мисленето на младежите (СНИМКА)

Русия е разработила система за наблюдение на настроенията на младежите. Тя включва отношението към Запада, ЛГБТ, „чайлдфри“ и "СВО" (специална военна операция, както в Русия наричат войната в Украйна). През ноември 2025 г. Аналитичният център към правителството на Руската федерация публикува техническа документация за създаването на цифровата система за наблюдение „Индекс на поколението“. Този аналитичен панел събира регионална статистика за настроенията на младежите (18-35 години) и има отворени, затворени и „тематични“ раздели, според изданието „Система“.

Отворен раздел

В отворения раздел властите събират данни за образованието, светогледа, работата, семейството, здравето, свободното време и визията за бъдещето на младежите. Например, той оценява средните резултати от Единния държавен изпит (матури), дела на младите хора, занимаващи се със спорт, доброволчество или предприемачество.

Затворен раздел

Затвореният раздел е предназначен за федерални служители и включва „заплахи за формирането и развитието на гражданите“. Той регистрира нивата на депресия, тревожност, употреба на наркотици и алкохолна зависимост сред младите хора.

Освен това, той включва идеологически параметри:

— влиянието на „колективния Запад“;

— Положителни нагласи към ЛГБТ: какъв процент от младите хора в региона имат положително отношение към тази тема;

— Чайлдфри (отказ от деца): властите проследяват причините, поради които младите жени не планират да имат деца през следващите пет години.

"СВО"

Отделен тематичен раздел в момента изучава нагласите към „СВО“ – „делът на младите хора, които вярват в победата на Русия в СВО“. "Росмолодеж" ще предоставя тези данни ежегодно на правителството. Регионите ще бъдат класифицирани в три цвята:

— Зелено („високо“): всичко е нормално (крайната оценка за постигане на ключовия показател за ефективност за младежка работа е над 60%);

— Жълто („основно“): средно представяне (крайната оценка е от 40% до 60%);

— Червено („неизпълнено“): рискова зона (крайната оценка е под 40%).

Ако даден регион попадне в рисковата зона, ще бъдат предприети „спешни мерки“. Конкретните мерки не са посочени.

По-рано изданието "Ведомости" информира, че „Росмолодеж“ ще използва тази система, за да подготви класифициран доклад за влиянието на екстремистите върху младите руснаци.

