Европейските лидери планират съвместно посещение при президента на САЩ Доналд Тръмп след новината, че той е изпратил на Украйна ултиматум за мир. По информация на Sky News, позовавайки се на дипломатически източници в Европейския съюз, британският премиер Киър Стармър е обсъдил възможността за пътуването с ключови европейски лидери – френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджа Мелони. И четиримата политици координират подготовката за съвместна среща с Тръмп във Вашингтон.

Кога?

Според Sky News се очаква посещението на европейските лидери в САЩ да се проведе в началото на следващата седмица, най-вероятно във вторник - 25 ноември 2025 г. , ако Белият дом потвърди датата. Очаква се Украйна и новият американски подход към европейската сигурност да бъдат ключови теми за дискусия. Впоследствие обаче дипломатически източник от ЕС заяви пред изданието, че Стармър не планира посещение във Вашингтон, но Европа подготвя съвместна среща с Тръмп.

Европа се активизира

Както по-рано съобщи UNIAN, мирният план на Доналд Тръмп може да бъде катастрофален. Европа трябва да „поеме отговорност“, или всички ще платят, отбеляза международният кореспондент на Sky News Доминик Уагхорн. "Ако планът бъде приет, той ще възнагради въоръжената агресия. Свещеният принцип, че дори де факто границите не могат да бъдат променяни със сила, ще бъде потъпкан по заповед на лидера на свободния свят", пише Уагхорн.

