Първият футболен емигрант на България, който чака 12 години, за да стане отново шампион с Левски

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Тоталитарният режим в България от втората половина на миналия век несъмнено има голямо отражение и върху футбола. Българските футболисти от този период нямат правото да пътуват свободно или пък да преминават в други чуждестранни клубове, където да продължат развитието си на световно ниво. Така за футболистите, които искат да избягат от българската действителност, не остава друго освен да се превърнат в емигранти. Първият български политически емигрант от футболните среди се казва Стефан Абаджиев - Теко.

Легендата на Левски Стефан Абаджиев - Теко

Абаджиев е роден на 3 юли 1934 година в село Осоица, община Горна Малина. Той влиза в школата на Левски, където през 1952-ра става шампион с юношите. Още на следващия сезон Теко вече е част от мъжкия отбор, който печели титлата на България. След този триумф през 1953-та обаче Стефан Абаджиев трябва да чака цели 12 години, за да стане отново шампион на България с Левски. Той вдига титлата и през 1965-та, а през 1968-ма става шампион с Левски за трети път.

Теко е 3-кратен шампион с Левски

Стефан Абаджиев се превръща в истинска легенда за Левски. Той е и четирикратен носител на Купата на Съветската армия. Теко играе цели 16 сезона за Левски, като има 258 мача в А група и вкарва 34 гола. Записва и 41 мача за Купата, където пък вкарва 8 попадения. Навярно най-ценни са 7-те му мача за Левски в Купата на европейските шампиони (КЕШ), като вкарва 1 гол. Играе основно на фланга или като атакуващ халф. Абаджиев достига и до националния отбор по футбол на България, където играе в периода 1954 - 1966 г., записвайки 27 мача и 1 гол.

Абаджиев стига и до Мондиал 1966, но не играе

Теко е част и от отбора на България, който участва на Световното първенство по футбол в Англия през 1966-та, но не записва игрови минути. През 1969 година решава да емигрира в Германия, превръщайки се в първия политически емигрант от българския футбол. В Германия той започва да играе за тима на Висбаден във Втора Бундеслига. За кратко облича и екипа на Саарбрюкен през 1971-ва, след което прекратява професионалната си кариера.

Животът като емигрант в Германия

След това Абаджиев остава във футболните среди - преминава през треньорската школа в Кьолн, където се учи от Хенес Вайсвайлер и Хелмут Шьон, а през 1974-та получава първата си работа като треньор в Дудвайлер. По-късно става и треньор в Борусия Нойнкирхен, Хомбург и Саарбрюкен, като предпочита да работи с деца. Има две деца - дъщеря Ирина от първата си съпруга и син Том от втората си половинка.

Любопитен факт за Абаджиев е, че е единственият футболист, който има мачове в 17 сезона за Левски. Той е и единственият, който успява да вдигне и двете титли на Левски от 1953 и 1965 г., като никой друг не е успявал да стане шампион с Левски през толкова голям период от време. Теко има и най-много шампионатни дербита срещу ЦСКА - по 24, колкото има и Стефан Аладжов.

Стефан Абаджиев - Теко почина на 89-годишна възраст на 13 март 2024 година в София. Поклон пред паметта му!

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Окачените бутонки": Достойният български защитник от село Топола, който бе най-големият кошмар на Гунди