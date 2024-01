Битката за Авдеевка: Украински танк разстреля руски БТР. Руснак "препече" друг с гранатомет (ВИДЕО)

В близост до Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и по линията на запад към Новокалиново, руснаците опитват да пробият, за да могат да влязат в градската част на Авдеевка. Именно там геолокализирани видеокадри показват как украински танк Т-64 успява да обезвреди окончателно с точна оръдейна стрелба руски бронетранспортьор – вижте долните ВИДЕА:

Telegram channel "WarArchive" shares first-person footage of a Ukrainian T-64BV lighting up a Russian BMP-2 in Novokalinove on 26 January.



Critical damage can be observed around the 3-minute mark



Source: https://t.co/rNEBuFGFL9. pic.twitter.com/9xFISJWJb4