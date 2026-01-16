Любопитно:

Бивш премиер на Украйна, обвинен в корупция: Под "фашистки режим" сме (ВИДЕО)

Върховният антикорупционен съд в Украйна започна заседанието за определяне на мярката на задържания бивш премиер и лидер на една от партиите в настоящия парламент Юлия Тимошенко. Преди дни тя беше задържана при акция на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и е обвинена в сериозна корупционна схема - даване на подкупи на украински депутати. По информация на разследващите - става въпрос за няколко членове на парламента, принадлежащи към други фракции. Тя може да влезе в затвора за срок от 5 до 10 години, може да ѝ бъде конфискувано и имущество при доказване на вина.

"НАБУ и Специалната антикорупционна прокуратура разобличиха лидера на парламентарна фракция във Върховната рада на Украйна за предлагане на неправомерни облаги на няколко членове на парламента, принадлежащи към фракции, които не са ръководени от това лице, в замяна на гласуване за или против конкретни законопроекти", се казва в изявлението на НАБУ.

На 16 януари председателката на Всеукраинско обединение „Отечество“ („Батьківщина“) се яви в съдебната зала заедно с адвокатите си и представителите на прокуратурата. Съдия по делото е Виталий Дубас. Прокуратурата възнамерява да поиска превантивна мярка за Тимошенко под формата на гаранция от 50 милиона гривни (или 988 хиляди евро), предава "Укринформ".

Тимошенко: "Не е извършено престъпление"

Преди началото на заседанието Тимошенко заяви, че „не е извършено престъпление“ и че „не могат да бъдат взети превантивни мерки“.

По думите ѝ, Украйна в момента е под "фашистки режим" - една от ключовите опорки на руския диктатор Владимир Путин за делегитимиране на Володимир Зеленски и украинското правителство.

Юлия Тимошенко заяви, че няма намерение да напуска страната, докато тя не бъде освободена от „бандата, която е завзела властта“. Добави също, че претърсването в офиса на партията ѝ е било проведено, след като разследващи са нахлули в дома ѝ през нощта без нито един документ. „Това е просто 1937 г.“, каза бившият премиер.

Тимошенко отхвърля всички обвинения. Междувременно депутатът от партия "Европейска солидарност" (на бившия президент Петро Порошенко) Олексий Гончаренко твърди, че един от депутатите, които Тимошенко е опитала да подкупи, направил записи и ги предоставил на НАБУ и Специалната антикорупцонна прокуратура.

Димитър Радев
