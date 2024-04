Бивш руски вицепремиер и войник на фронта се притесни от нови украински дронове

„Това не е да модифицираш селскостопански дрон във военен – това е отделен дрон, от хеликоптерен тип, с по-мощна батерия, която увеличава обсега му“, пише Рогозин.

По-нататък в публикацията си в Телеграм той обяснява, че заедно с „другарите си“ (бившият руски вицепремиер не пропуска да изтъква как се бие на фронта в Украйна, след като беше ранен „малко по-ниско от гърба“ по време на рождения си ден при ракетна атака в Донецк срещу ресторанта, където празнуваше: Гиркин с коментар за шрапнела на Рогозин: Глупак беше и глупак си остана) видял новия дрон през термовизьор, но не го свалили, защото искали да го изучат, да видят по какви маршрути се движи, в какви посоки и да открият оператора/операторите му. По-важно е да убиеш операторите, не да сваляш дронове, твърди Рогозин.

Същевременно, бившият руски вицепремиер внушава как такива оръжия при украинците има заради западната подкрепа. И се хвали в публикацията си (вариант и на английски език), че денем руснаците свалят украински дронове с помощта на електронна система за заглушаване "Гроза" и леко стрелково оръжие, обаче нощем било различно.

Междувременно, в украински медии и в социалните мрежи се появиха кадри от тестове на прожектори за откриване на дронове. Технологията при тях е както термовизионна, така и с лазерно насочване:

