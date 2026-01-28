Останалите без къщи заради войната в Курска област недоволстват все повече срещу губернатора (ВИДЕА)

"Децата ми и аз сме бездомни, но в Суджа живеехме добре и не бяхме бездомни". Това е само едно от многобройните послания от бежанци от Курска област, които настояват във видеообръщения губернаторът на областта Александър Хинщейн да върне месечните помощи за пострадали и загубили домовете си заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. Видеата бяха обединени от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Бежанци от Община Суджа, която беше основна арена на бойните действия в продължение на няколко месеца (от лятото на 2024 година до пролетта на 2025 година), искат пак държавни помощи и жилищни сертификати. В началото на декември 2025 г. Хинщейн отмени месечните плащания от 65 000 рубли на бежанци, загубили имуществото си. Губернаторът обясни решението си с необходимостта от "преразпределяне на средства към други мерки за подкрепа на възстановяването и развитието на Курската област".

Във видеата жители на Курска област описаха загубата на домовете, апартаментите и колите си и как сега са принудени да наемат имоти или да живеят във временни центрове за настаняване. Много от тях не могат да получат жилищни сертификати. Валентина Поречная, жителка на Община Суджа, разказа за майка си от село Леонтиевка, която не е включена в списък без комисионна за получаване на сертификати. Междувременно къщата ѝ погрешно е била заличена от кадастралния регистър като "престанала да съществува". Жената е поискала от губернатора да върне 65 000 рубли от вноските, за да може майка ѝ да спести за наем на стая, където да живее.

Елена Снеговая, която живее с децата си във временно жилище, защото къщата ѝ е била разрушена, също иска удължаване на плащанията. "Нямаме никакви права по споразумението за социално жилище. Така се оказва, че аз и децата ми сме бездомни, докато в Суджа живеехме добре и никога не сме живели на улицата", каза Елена.

"Би било справедливо, ако тези, които са допуснали врагове на земята ни, бъдат наказани. Средният ми син мечтае да получи сертификат [обезщетение за загубено жилище] от Дядо Мраз", заяви Роза от Суджа в друго видео.

"Вие не сте човек, когото уважавам, и се отнасям с вас така, защото сте небрежни към задълженията си и не виждате хората от граничния район. Как не ни виждате повече от година? <...> Да, получих сертификат и жилище, но как ще ремонтирам къщата и ще я довърша? Срам ме е, че имаме такъв губернатор", каза друг жител.

Сергей от Суджа разказа, че в родния си град е имал един апартамент, две къщи от по 150 квадратни метра, гараж и кола. Според него всичко това е изгоряло. "Сега съм на 52 години и в момента не мога да работя. Ставите ме болят и едва мога да облека яке. Семейството ми и аз се нуждаем от тези 65 000 рубли, както се нуждаем от кислород да дишаме. Харча почти всички пари за лечение, което тук е скъпо. В Суджа работех в транспортния сектор, но микробусът ми изгоря. <...> Какво ще оставя на децата си".

Виктория Яковлева, жителка на село Лебедевка, в момента живее в Курск в нает апартамент с трите си непълнолетни деца. Те нямат право на сертификат, а плащанията за наем може да не пристигнат за повече от два до три месеца: "Съпругът ми, бащата на децата ми, изчезна преди девет месеца в СВО (специална военна операция - гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на Путин) и никой не го търси, никой не помага. Останах сама, без помощ или подкрепа. Нямам нищо".

В началото на декември миналата година около 200 жители на Община Суджа проведоха митинг в Курск, с който поискаха помощта за имотните им загуби заради войната да бъдат запазени. По време на протеста съветникът на губернатора Виктория Пенкова заяви, че мъжете е трябвало сами да защитят домовете си. А в средата на декември жители на Суджански район записаха видео съобщение за "Пряка линия" - годишната пресконференция на Путин, оплаквайки се от "безсърдечни чиновници", които отменят месечната помощ за жертвите на нападенията на украинската армия, но то остана без отговор.