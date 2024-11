Бягат и с такси: Случай с руски военни, недоволни от командването (ВИДЕО)

"Просто командването на частта се отнесе лошо с нас". Така Виктор Сергеев, един от общо между 10 и 15 руски войници, които са избягали от руско военно поделение в района на Новосибирск, коментира какво е станало пред руския опозиционен медиен проект ASTRA, който вече е с етикет "чуждестранен агент" в Путинова Русия.

Някои от бегълците са си викнали такси, като четирима са задържани, обясни Евгений Антипов, административен ръководител на Коченевски район - поделението е до село Коченево. Там се събират руски военни, за да пътуват за фронта в Украйна.

"Във военното поделение в Коченево бяха командировани около 30 души от цялото Централно военно окръжие, които преди това са напуснали военни части без разрешение по различни причини, несвързани със службата. На 12 ноември вечерта 10 души са напуснали поделението. Шестима от тях са отишли в района на Кемерово. Няма извършени престъпления“, уточнява Антипов.

Струпване на полицейски коли за издирване на избягалите войници е забелязано по улиците на областния център. В местни чатове писаха, че бегълците нямат оръжие - но е известно, че двама от тях са осъдени престъпници. Излезе и видео какъв погром спретват преди да избягат - с викове: "На бунт".

In Russia, military personnel staged a mass escape with pogrom from a military unit near Novosibirsk. Two of the escapees had previous convictions



Between 10 and 15 servicemen may have escaped from a military unit in the Novosibirsk region, having organized a pogrom beforehand.… pic.twitter.com/zexc6tVuUa